‘Eris varyantı salgının sürdüğünü gösteriyor’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 Eris varyantının Türkiye’de 9 kişide görülmesinin salgının halen sürdüğünün göstergesi olduğunu açıkladı. Salgının yeniden alevlenmesi riskine karşı iktidar ve Sağlık Bakanlığı, hazırlık yapmaya davet edildi.

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TTB, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 kapsamında izlemeye alınan Eris varyantının Türkiye’de 9 kişide görülmesinin salgının sürdüğünün göstergesi olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki vakaları “endişe konusu sayılmayacak” yorumuyla paylaşmasını eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından, “Dünya genelinde tarama testi uygulamaları neredeyse durmasına rağmen Covid-19 günlük vaka sayılarının on binler ile, ölüm sayılarının yüzler ile açıklanması ve Eris varyantının bir ‘yaz piki'ne yol açması, salgının halen sürdüğünün göstergesidir” paylaşımı yapıldı.

“SALGININ YENİDEN ALEVLENME RİSKİ”

İktidar ve Sağlık Bakanlığı'nın salgın sürecini yönetemediği belirtilen TTB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Eris varyantından daha fazla ‘endişe konusu’ sayılması gereken; salgının yeniden alevlenmesi riskine karşı bir hazırlık yapılmaması, Bakanlığın internet sitesinde Covid-19'a ilişkin paylaşılan son verilerin 6 ay önceye ait olması, sağlık otoritesinin aşı kararsızlığını/karşıtlığını gidermeye yönelik yeterli çabaya girişmemesidir. Kısacası, siyasi iktidarın salgını yönet(e)meme yönelimidir! TTB olarak yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere toplumun tüm bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması; sürecin şeffaf, güvenilir ve sağlık alanının tüm bileşenleriyle yürütülmesi çağrımızı yineliyoruz.”