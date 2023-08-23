Eris varyantı yayılıyor: Covid-19’un 3 yeni belirtisine dikkat

Dünya çapında yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını hortladı... Uzmanlar, Omicron varyantından türeyen Eris varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını yeniden yayılmaya başladı… Son haftalarda özellikle Omicron varyantının alt mutasyonu olarak bilinen EG.5.1 varyantı yani kısaca Eris varyantı ile ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam ediyor.

Bilim insanları ve uzmanlar, Eris varyantının onlarca ülkede görüldüğünü açıklayarak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ABD’de de dikkat çekici iki karar alındı… İlk karar Atlanta’da alındı. ABD’nin Atlanta şehrindeki Morris Brown Üniversitesi, Covid-19 testi pozitif çıkan öğrencilerin sayısının artmasından sonra 14 gün maske yasağı getirdi.

HOLLYWOOD’DA MASKE KARARI ALINDI

Covid-19 ile ilgili ikinci karar ise Hollywood’dan geldi… Sinema sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Lionsgate, bazı çalışanlarında Covid-19 tespit edilmesinden sonra maske zorunluluğunu geri getirdi.

John Wick, Testere ve Açlık Oyunları gibi yüksek bütçeli birçok filmi yapan Lionsgate şirketi çalışanlarına bir e-posta ile kararı bildirdi. Ofis ortamında kapısı kapalı olarak odasında yalnız çalışanlar, yemek yiyip su içenler ya da açık alanda olanlar haricindeki çalışanların maske takılmasına karar verildi. Bu çalışanların tıbbi maske takılması istendi.

Öte yandan Covid-19 belirtisi gösteren ve son 10 günde yurt dışından gelenlerin de evlerinde kalmaları istendi.

ERİS VARYANTININ BU ÜÇ BELİRTİSİNE DİKKAT

Bilim insanları ve doktorlar EG.5.1 olarak da bilinen Eris varyantıyla ilgili bir açıklama yaptı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Eris varyantının 3 belirtisine dikkat edilmesi gerektiği duyuruldu.

Sağlık Koruma Gözlem Merkezi, Eris varyantının son dönemdeki diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını açıkladı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de Omicron varyantından mutasyona uğrayan Eris varyantının endişe yaratan varyantlar listesine alındığını duyurdu. Ünlü doktorlardan Johannes Uys, “Eris varyantının belirtileri Omicron varyantına benzer. Eris’in ana belirtileri boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, baş ağrısı ve kas ağrısı” dedi.

Fakat doktorlar, bu hastalığın üç belirtisinin çok kritik olduğuna dikkat çekti. Bu belirtiler ise, “Hapşırmak, hassas sinüsler ve burun tıkanıklığı” olarak öne çıktı. Dr. Uys, “Hastalanan birçok insan daha önce hiç olmadığı kadar hapşırdıklarını dile getirdi. Bazı Eris hastalarında da hassas sinüsler ve tıkalı burunlar öne çıktı” ifadesini kullandı.

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