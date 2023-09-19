Eris varyantının diğerlerinden farkı nedir?

Türkiye’de de görülen Eris varyantının diğer varyantlarla benzer özellikler gösterdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, “Bu virüs sadece daha hızlı yayılıyor. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklarda ileri yaştaki kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda biraz daha ağır geçiyor’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Covid-19 salgınında yeni bir dönem başladı. Eris, Pirola ve Fornax adındaki 3 farklı varyant gündemde ancak Eris varyantı diğerlerine göre daha baskın durumda. Uzmanlara göre genel enfeksiyonlardan korunma tedbirleri ihmal edildiği için vaka sayıları tekrar yükseldi. Bu yükselişin kısmi bir yeni dalga sayıldığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, Eris varyantıyla ilgili şu bilgileri verdi:

İleri yaştaki hastalar nelere dikkat etmeli?

Covid-19 virüsü akciğere indiği zaman daha ağır hastalıklara sebep olmaktadır. Grip kadar basit geçmemektedir. Daha ağır olmasının sebeplerinden birincisi hastalığın daha uzun sürmesi ve hayati risk durumunun olmasıdır. Dünya üzerindeki hayati risk taşıyan enfeksiyon hastalığı, akciğer enfeksiyonları hastalıklarıdır. Bu yüzden bu hastalıklar akciğere inmemelidir. Akciğere indiği zaman öksürük şiddeti artar. Hastada balgam var ise balgam oranı da artar. Balgamın rengi daha koyu sarı-yeşil rengine döner. Bunun yanında nefes darlığı, göğüs ağrıları olabilir. Zatürre veya akciğer enfeksiyonu denildiğinde akla ateş gelir. Genelde de ateşli olur, fakat yaşlılarda ateşsiz zatürre olabilir. O yüzden yaşlı hastalarda uzun süreli, 2 haftayı geçen öksürükler varsa sorunu akciğer enfeksiyonu açısından değerlendirmek gerekir. Çünkü ya bronşit ya da zatürre olabilirler. Covid-19'a bağlı zatürrelerde ne yazık ki klasik antibiyotikle tedavi yeterli olmuyor. İyi bir bakım ve geç kalmamak gerekiyor. O yüzden ileri yaş hastalar, Covid-19 geçiriyorlarsa ve öksürükleri uzun sürüyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir.

Akciğer enfeksiyonuna neden olur mu?

Yaz ayının ortalarından itibaren havaların aşırı sıcak olmasından dolayı yaz salgınları başladı. Bu salgınlarda da en çok dikkat çeken Covid-19 virüsünün Eris varyantı oldu. Aslında Eris varyantının diğer varyantlardan büyük bir farkı yok. Sadece daha hızlı yayılıyor ve bazı risk gruplarında daha ağır geçiyor. Ayrıca daha az akciğer enfeksiyonu yapıyor. Covid-19'un diğer varyantları gibi ciddi akciğer enfeksiyonları yaptığı şimdilik gözlenmedi. Eris varyantı, Omicron varyantının mutasyona uğramış yeni bir formu olarak gösterilebilir. Bu formun hastalık yapma gücü, diğer eski formlara göre yüksek değil. Ancak eski formalara göre daha hızlı yayılmaktadır.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Öksürük, balgam, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetler özellikle üç günü geçtiğinde mutlaka doktora

başvurulmalıdır.

Korunma yolları nelerdir?

– Covid-19 tedbirlerine kısmen geri dönülmeli.

– Aşı yaptırılmalı. MRNA aşılarıyla ilgili şüpheleri olanlar için ise; en azından zayıflatılmış virüslerle hazırlanmış klasik eski tür aşılar yaptırılmalı.

– Kapalı alanlarda uzun süre kalınmamalı.

– Eğer kalabalıkta uzun vakit geçirilecekse mutlaka maske kullanılmalı.

– Hastalar başkalarının yanında maske takmalı.

– Eller sık sık en az 20 saniye ve sabunla yıkanmalı.

– Bugünlerde Covid-19 aşısı yaptırılmalı.

Bu önlemler alınmadığı takdirde sonbahardaki dalga, herkesi yoran ve sıkan dönemlerden daha yaygın bile olabilir.

Kimler ağır geçirebilir?

Covid-19 için riskli kişiler; bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kan hastalığı, kronik hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenlerdir. Yaş grubu olarak da 65 yaş üstü ve 6 yaşından küçük çocuklardır. Ağır Covid-19 hastalığı için bu kişiler riskli adaydır.