Eris virüsü nedir, belirtileri neler?

EG.5.1 olarak da bilinen Omicron'un alt varyantı olan eris virüsü, son dönemde başta İngiltere olmak üzere, corona virüs vakası sayılarında artışa neden oldu. Eris virüsü belirtileri, omicrona benzer semptomlar sergilerken burun akması, baş ağrısı, tükenmişlik, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtiler arasında ilk sırada yer alıyor.

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Eris virüsü adlı yeni bir Covid varyantı, şu anda tüm enfeksiyonların neredeyse yarısını oluşturan Arcturus’tan sonra Birleşik Krallık’ta en yaygın ikinci varyant olarak kabul ediliyor. Eris ilk olarak 31 Temmuz’da Birleşik Krallık’ta bir varyant olarak sınıflandırıldı, ancak şimdi 10 Covid vakasından birini oluşturuyor.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris , virüsün EG.5.1 türüdür ve Omicron’un bir çeşididir.

Birleşik Krallık Covid enfeksiyonları için rakamları tahmin eden The Zoe Health Study’ye göre, tahmini Covid sayıları geçen ay yaklaşık 200.000 artarak 4 Temmuz’da öngörülen 606.656 vakadan 27 Temmuz’da 785.980’e yükseldi.

ERİS BELİRTİLERİ NELER?

Eris’in Omicron varyantı ile genetik benzerlikler paylaştığı düşünülüyor.

Eris varyantının Omicron’a benzer bir bulaşabilirlik ve bağışıklıktan kaçınma yetenekleri sergileyebileceğini gösteriyor.

Eris virüsü belirtileri şu şekilde;

Burun akması

Baş ağrısı

Tükenmişlik

Hapşırma

Boğaz ağrısı.

Nefes darlığı, koku kaybı ve ateş gibi geleneksel semptomlar artık çok daha az yaygın.