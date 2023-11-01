Erkekler de plates yapabilir

Toplumumuzda pilatesin sadece kadınlara özel bir egzersiz sistemi olarak görüldüğünü belirten Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, ‘’Hatta ‘erkek adam pilates yapmaz’ gibi söylemler de mevcuttur. Oysa bu egzersizin sağladığı faydalar cinsiyetten bağımsızdır’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Erkekler, son yılların en popüler egzersizlerinden biri olan pilatese karşı önyargılı. Bu yöntemi sadece kadınlara özel bir egzersiz olarak düşünüyorlar. Oysa bunun çok yanlış bir düşünce olduğuna dikkat çeken Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, pilatesin vücuda etkilerini şöyle açıkladı:

Sadece kadınlara özel bir egzersiz değildir

Pilates, erkek kimliği ve ataerkil sistem için toplumsal olarak uygun görülmeyen bir egzersizdir. Bu egzersiz günümüzde birçok kişi için erkeklerden çok kadınlar için kolay ve nazik bir egzersiz sistemidir. Oysa pilatesi, Joseph H. Pilates adındaki bir erkek geliştirmiştir. 50 yıldan daha uzun bir süredir seçkin erkek ve kadın atletler için bir egzersiz yöntemidir. Erkekler dikkat çekici bir biçimde tarih boyunca pilates eğitmenliği ve kuruculuğu yapmış figürlerdir.

Sağlıklı yaşam yöntemidir

Erkeklerin pilates tarihinin hep önemli bir parçası olmasına rağmen birkaç yıldır kadın katılımcıların yoğun ilgisi sebebiyle pilates metodunun kadınlar için olduğu gibi bir izlenim söz konusu olmuştur. Bir yandan olumlu bir gelişmeyken diğer yandan talihsiz bir etki yapmıştır. Neyse ki insanoğlu bilinçli bir yaklaşımla araştırarak karar verdiğinde bu problem son zamanlarda hızla çözüme kavuşacak gibi görünmektedir. Pilates, dünyada hızla yaygınlaşan bir sağlıklı yaşam yöntemidir ve erkeklerin de bu egzersizin faydalarından kesinlikle yararlanmaya ihtiyacı vardır.

“Six pack” yapmanın en kolay yoludur

Esneklik genetik yapıyla ilişkili olmakla birlikte yaşa göre değişiklik gösterir. Bebeklerin çok rahatlıkla yapabildikleri hareketleri yetişkin biri aynı kolaylıkla yapamamaktadır. Yaş ilerledikçe ve hareketsiz yaşamın devamı ile bazı hareketlerin yapılabilme oranı hızla düşmektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda fizyolojik parametrelerden kaynaklı kadınlardaki esneklik, erkeklerden daha fazla bulunmuştur. Bu nedenle işin özüne baktığınızda aslında birçok psikolojik, sosyolojik etkenin yanında fizyolojik olarak da erkekler pilates egzersiz metodunu kesinlikle hayatlarına dahil etmelidir. Pilatesin en büyük hedefi tüm vücut bütünlüğüdür. Özellikle core bölgesi dediğimiz vücudumuzun merkez bölgesindeki kasları ve bu bölgedeki en derinindeki kasları hedefler. Aslında tüm erkeklerin isteği olan “six pack” (karın kası) yapmanın en kolay yolu pilatestir. Tabii ki disiplinli bir beslenme programıyla birlikte…

Bu faydaları göz ardı edilmemeli

Senelerdir vücut geliştirme yapan erkeklerin pilates derslerine katıldığında hareketlerin büyük kısmında çok zorlandığını tecrübe ettim. Gereğinden fazla boyut olarak büyük ve esnekliğini kaybetmiş kaslar bedene rahatsızlık verirken, postural dengesizliği de beraberinde getirir. Pilates, omurgayı çevreleyen kasları kuvvetlendirerek daha dik durmayı sağlar, günlük yaşamdaki stresin omuzlara bindirdiği yükü hafifletir, dengeyi geliştirir, kasları yeniden dengeler ve bedenin daha verimli çalışmasını sağlar. Kısacası, pilatesin sağladığı faydalar cinsiyetten bağımsızdır ve herkes içindir. Kişiyi hayata bir adım daha hazır hale getirir. Erkekler genelde, kaslarını boyut olarak büyütmeye odaklanır ancak asıl düşünmeleri gereken konudan uzaklaşırlar yani vücut bütünlüğünden… Bu noktada, mükemmel bir vücuda kavuşmak, daha güçlü olmak ve bir kruvasan gibi görünmek istemeyenler için pilates en uygun egzersizdir.