Eski dönemlerin korkutucu hastalığıydı: Cüzzam yeniden yükselişte

Orta Çağ'ın korkutucu hastalığı cüzzam dünyada yeniden yükselişe geçip yaygınlaşmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) bildirdiğine göre, ülkenin güneydoğusunda son on yılda cüzzam vakaları iki kattan fazla arttı ve yalnızca tek bir eyalet, ülke genelinde her beş enfeksiyondan birine neden oluyor.

Daily Star’ın haberine göre, Florida eyaleti, cüzzam vakalarında büyük bir artış gördü ve hastaların vücutlarında çeşitli lezyonlar bıraktı.



Hansen hastalığı olarak da bilinen kronik bakteriyel enfeksiyon öncelikle cildi, gözleri ve sinir sistemini etkiliyor.

Cüzzam semptomlarının ortaya çıkması ortalama beş ila yedi yıl sürer ve hastalığa yakalananlarda büyüme, yumrular, lezyonlar görülebilir veya ciltlerinde renk değişikliği veya uyuşukluk fark edilebilir.

CDC tarafından pazartesi günü yayınlanan bir rapor, 2020’de ABD’de 159 yeni vakanın bildirildiğini ortaya koydu. Şimdi, Florida hastalığı pasif gözetim yoluyla izliyor ve yetkililerin yasa gereği vakaları bir iş günü içinde bildirmeleri gerekiyor.

HER YIL YÜZBİNLERCE YENİ VAKA

Cüzzam, Orta Çağ’da Avrupa’da yaygındı ve tahminen 30 kişiden biri bu hastalıktan muzdaripti.

Bilim insanları tarafından keşfedilen lezyonla kaplı cüzzamlı iskeletlerinin çoğu M.S. 1.000 ila 1.500 yılları arasındaydı.

Hastalık o kadar çoğalmıştı ki, hastalar genellikle genel nüfustan uzakta izole edilmiş adalarda yaşamaları için kolonilere gönderiliyordu.

Ancak 16. yüzyılın başında hastalık gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve neredeyse geri dönmedi. Vakalardaki ani düşüşe rağmen, bilim insanları cüzzamlı bakterilerin yüzlerce yılda çok az değiştiğini keşfettiler.

Cüzzam, yüzyıllar boyunca genetik olarak neredeyse hiç değişmedi; bu, insanlar direnç geliştirirken Orta Çağ Avrupa’sında neden zirveye ulaştığını açıklayabilir.

Bugün, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre her yıl 200 binden fazla cüzzam vakası bildiriliyor. Hastalık artık DSÖ’nün 1995’ten beri ücretsiz olarak sunduğu çoklu ilaç tedavisi ile tedavi edilebiliyor.

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