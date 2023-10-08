Estetik ameliyat sonu oldu: 48 yaşındaki güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Eski güzellik kraliçesinin hazin sonu... Arjantin'de düzenlenen bir yarışmada dereceye giren iki çocuk annesi kadının, estetik ameliyatın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Arjantinli 48 yaşındaki Jaquelin Carrieri’nin 1 Ekim Pazar günü, ABD’nin Los Angeles şehrindeki isimsiz bir klinikte kan pıhtısı nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Aktris ve model bir zamanlar kendi bölgesinde güzellik kraliçesi seçilmişti ve aynı zamanda 1996 yılında Arjantin’deki San Rafael en Vendimia Üzüm Hasadı Festivali’ndeki güzellik yarışmasında ikinci olmuştu.

Arjantin medyasının haberine göre, trajik ölümü sırasında çocukları Chloe ve Julian da onun yanındaydı.

Instagram sayfasından duyurulan gönderide, “Bugün takipçilerimize bazı üzücü haberler vermek istiyoruz. 1996 yılında Punta del Agua Bölgesi Kraliçesi ve San Rafael Bölgesi Kraliçe Vekili olan Jaquelin Carrieri vefat etti.”

“Reinas de San Rafael olarak, bu zor dönemde ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yakında 49. yaş gününü kutlayacak olan girişimci kadın, Buenos Aires yakınlarındaki Lomas de Zamora Ulusal Üniversitesi’nde okudu. Daha sonra, Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanmak zorunda kalan lüks moda mağazası Jaquelin Carrieri Boutique ile tanındı.

Talihsiz kadının, hangi estetik ameliyatı olmak için hastaneye yattığı ise açıklanmadı.

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