Evli erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma: Bekarlara göre daha düşük

Evli ve bekar erkekleri karşılaştıran bilim insanları dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’da yapılan bir araştırma, evli erkeklerin testosteron seviyelerinin bekar erkeklere göre çok daha düşük olduğunu ortaya çıkardı…

Western Australia Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, evli erkeklerin ya da istikrarlı bir ilişki içinde olan erkeklerin testosteron seviyelerinin bekar erkeklere göre daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten bilim insan Dr. Bu Yeap, “Bunun sebeplerinden biri ailesi olan evli erkeklerin daha çok stres altında olması olabilir ve bu da daha düşük testosteron seviyelerine sebebiyet verebilir. Bunun daha derinlemesine incelenmesi gerekiyor” dedi.

Araştırmada 25 binden fazla erkeğin sağlık verileri ve testosteron seviyeleri mercek altına alındı. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu orta yaşlı ya da yaşlı erkeklerden seçilirken, evde çocuk olması ve aile yaşantısı gibi faktörler de incelendi.

Araştırmanın sonuçları Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı.

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