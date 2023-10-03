Eylül ayında her mesai gününde 15 doktor gitmek için başvurdu

Sağlıkta şiddet ile ilgili haberler arttıkça, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yurt dışında çalışmak için 'İyi Hal Belgesi' başvuruları da arttı. Sadece eylül ayında 321 başvuru yapılırken, bu yılın 9 ayında ise belge alan doktor sayısı 2 bin 285’e yükseldi. SÖZCÜ'ye konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Genç hekimlerin gitme nedenlerinde sağlıkta şiddet ön planda yer alırken, orta yaş hekimlerde ise ekonomi ve çocuklarının geleceği endişesi baskın çıkıyor” dedi.

Latif SANSÜR

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TTB, eylül ayında yurt dışına gitmek için ‘İyi Hal Belgesi’ alanların sayısını açıkladı. Açıklamada, “TTB’ye İyi Hal Belgesi başvuru sayısı eylül ayında 321 oldu. 2023’ün ilk 9 ayında 2 bin 285’e ulaştı” denildi. Hekim göçünün başlıca sebeplerinden birinin şiddet olduğunu, onu çalışma koşulları ve ekonomik nedenlerin takip ettiğini belirterek SÖZCÜ'ye doktor göçünü değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, her gün ortalama 10 doktorun gitmek için başvurduğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar giden doktor sayısının 3 bini geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Bulut, “Genç hekimlerin gitme nedenlerinde sağlıkta şiddet ön planda yer alırken, orta yaş hekimlerde ise ekonomi ve çocuklarının geleceği endişesi baskın çıkıyor” diyerek, sağlıkta şiddete karşı etkili yasa, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

AVRUPA’DAN SONRA KORE VE DUBAİ BAŞLADI

Prof. Dr. Bulut, hekimler tarafından çoğunlukla Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri tercih edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehri ile Kore’ye de göç başladığını belirterek, “Son dönemde halk sağlığı uzmanları sık başvurmaya başladı. Bu da yabancı ülkelerin ileriye yönelik koruyucu hekimlik ve halk sağlığını önemli bulduğunu ve bu alanda istihdamı arttırdığını gösteriyor” dedi.

GİDENLERİN YÜZDE 40'I UZMAN

TTB verilerine göre 2023 yılında ‘İyi Hal Belgesi’ alanların yüzde 40'ını uzman, geri kalanlarının ise pratisyen hekimler oluşturdu. Yurt dışına en fazla giden branşlar ise şöyle sıralandı: Tıbbi pataloji, tıbbi biyokimya, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, adli tıp, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, nöroloji, fizyoloji ve genel cerrahi.

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