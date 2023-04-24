Ezber bozan bel soğukluğu araştırması

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, çok yaygın bir cinsel hastalık olan bel soğukluğu öpüşme yoluyla da bulaşabiliyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir bilimsel araştırmaya göre cinsel yolla yayılan bel soğukluğu hastalığı, sadece öpüşme yoluyla bile bulaşabiliyor.

Araştırma, hastalığın bulaşmasıyla ilgili bugüne kadar kabul edilen koşulların tam olarak doğru olmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, yeni bilgiler ışığında bugüne dek verilen tavsiyelerin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Şimdiye kadar bel soğukluğunun sadece öpüşmekle yayılamayacağı, korumasız cinsel ilişkinin hastalığa yol açtığı düşünülüyordu.

Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi'nden Profesör Eric Chow öncülüğündeki ekip, ocak ayında, bel soğukluğu ve klamidya hastalıklarının bulaşmasında öpüşmenin olası rolünü analiz eden altı ayrı çalışmayı inceledi. Yürütülen araştırma sonucuna göre sarılıp öpüşmek gerçekten de cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor.

Geçen temmuzda yürütülen bir bilimsel araştırmada da “Bel soğukluğunun partnerin ağzına temasla bulaşabildiğini saptadık” denildi.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

İngiliz MailOnline sitesine konuşan Profesör Chow, “Biz öpüşme ve tükürük yoluyla bel soğukluğunun bulaşabildiğini düşünüyoruz. Bu konuda tavsiyeler de değişmeli” dedi.

Bel soğukluğu, neisseria gonorrhoeae ya da gonococcus bakterisinin bulaşmasıyla yayılan çok yaygın bir hastalık.

10 erkekten birinde ve kadınların yarısında genelde belirti vermiyor. Bilinen belirtilerse sarı akıntı, tuvalet yaparken yanma, kadınlarda adet dışı kanama.

İngiltere dahil birçok ülkede vaka sayısının hızla arttığı hastalık antibiyotik yoluyla tedavi ediliyor, ilişkide prezervatif kullanılarak bulaşması önlenebiliyor. Ancak uzmanlar, bakterinin zamanla ilaca dirençli hale gelebildiği uyarısında bulunuyor.

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