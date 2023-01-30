Fahrettin Koca ilaç sıkıntısı için geri saymaya devam etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayı sonlarında, yaşanan ilaç sıkıntısı için 3-4 hafta önce sorun çözülecek demiş, geçen hafta ise 2-3 hafta içinde sıkıntı giderilecek demişti. Koca, bugün yaptığı açıklamada 'kısa süre zarfında' ifadesini kullanarak geri sayıma devam etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandandaşı yakından ilgilendiren ilaç sıkıntısı hakkında bir açıklamada bulundu. Koca, açıklamasında; “Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.” ifadelerini kullandı.