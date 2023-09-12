Farklı alışkanlıkları olan ikizlerin fotoğrafı yeniden tartışma yarattı

ABD'de yaşayan ikizlerin yan yana çekilmiş vesikalık fotoğrafları sosyal medyada şaşkınlık yarattı...

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada yayınlanan ve isimleri Jeanne ve Susan olan ikizlerin fotoğrafı şaşkınlık yarattı…

Sosyal medya platformu Reddit’te yıllar sonra tekrar yayınlanan ve 2009 yılında yapılan bir araştırmaya konu olan ikizlerin fotoğrafı tekrar gündem oldu. Bir kullanıcının paylaştığı fotoğrafta o dönemde 61 yaşında olan Jeanne ve Susan’ın dış görünüşlerinin bu kadar farklı olması gündemin üst sıralarına oturdu.

Her ne kadar birbirlerine benzeseler de alışkanlıkları sebebiyle her iki kadın da adeta ikizden ziyade “abla-kardeş” gibi gözüküyor. Daha sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen ve sigaradan uzak durarak, güneşe daha bilinçli çıkan Jeanne’in cildinin daha genç olduğu ve kırışıklıklarının da daha az olduğu görülüyor.

Öte yandan aynı yaşta olmalarına rağmen Susan ise sık sık güneşlenmeyi seven ve sigara tiryakisi olan bir kişi. Susan yüzünde kırışıklıklar, lekeler görülürken, yanıkların da olduğu gözler önüne serildi. O dönemde yayınlanan araştırmada uzmanlar, Susan’ın Jeanne’den 11 yıl daha yaşlı gözüktüğünü de tespit etmişti.

İngiliz medyasına konuşan estetik cerrah Bahman Guyuron, “Güneşteki UV ışınları Susan’ın cildinde parça parça renk farklılıkları yaratarak cildin esnekliğini azaltmış ve kırışıklıklara sebep olmuştur” dedi.

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