Fazla tuz tükettiğinizi ortaya koyan dört işaret

Çok fazla tuz tüketmek, yüksek tansiyona neden olarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Uzmanlar, tuzu çok tükettiğinizin işareti olabilecek dört belirtiyi paylaştı...

Sozcu.com.tr

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Gündelik hayatta tuzu belirli ölçülere göre tüketmek oldukça önemli. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günde bir çay kaşığından (6 gram) fazla tuz tüketmemelerini tavsiye ediyor.

Weight Loss Guru’nun kurucusu ve beslenme uzmanı Pippa Hill, “Tuz, yemek için gerekli bir gereksinimdir, lezzet için değil” diyor.

Sodyum klorür olarak da bilinen sofra tuzu, temel bir besin maddesi olan yaklaşık yüzde 40 sodyum içerir. Hill, “Az miktarda tüketilen sodyum, sinir uyarılarının iletilmesine, kas kasılmasına-gevşemesine yardımcı olur ve su ile mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur.” diyor.

NHS Diyabet Önleme Programı’nda çalışan kayıtlı yardımcı beslenme uzmanı Olivia Burley, “Yüksek tuz alımı vücuttaki doğal sodyum dengesini bozar” diyor.

Peki siz tükettiğiniz tuzun miktarından emin misiniz? İşte fazla tuz aldığınızın bilinen dört işareti…

1. BAŞ AĞRISI

Aşırı tuz alımının neden olduğu dehidrasyon şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Hill, “Bu baş ağrıları, kan damarları genişledikçe bir zonklama hissi verir” diyor. Çözüm ise bol bol su içmekten geçiyor.

2. ŞİŞMİŞ AYAKLAR VE ELLER

Ödem olarak da bilinen parmakların, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi, bir sodyum artışına karşı gecikmiş bir reaksiyon olabilir.

Burley, “Çok fazla tuz tüketildiğinde, vücut ekstra sodyumu tutar ve hücrelerin dışındaki sıvıyı artırır. Daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceğinden, bu devam eden bir olaysa tıbbi yardım almak en iyisidir.” açıklamasında bulunuyor.

3. YÜKSEK TANSİYON

“Tuz, yüksek tansiyonun en büyük nedenidir” diyen Hill, “Yalnızca 30 dakika içinde, aşırı tuz yemek, kan damarlarına bedensel bir tepki verecektir.” diyor.



Hipertansiyon olarak da adlandırılan yüksek tansiyon, tedavi edilmediği takdirde kalp krizi ve felç gibi ciddi sorunlara yakalanma riskinizi artırabilir.

4. SIK İDRARA ÇIKMA

Aşırı susama, tuzlu yiyecekler yemeye verilen yaygın bir tepkidir ve doğal olarak sıvı tüketiminde artışa yol açarak aşırı idrara çıkmaya neden olur. Vücut, bol su içmeniz gerektiği sinyalini göndererek biriken fazla tuzu atmayı amaçlar.

Burley, “Tuzdaki artışa yanıt olarak daha fazla sıvı içmek idrar üretiminin ana nedenlerinden biri olsa da, poliüri gibi diğer durumların bir belirtisi olabilir, bu nedenle tıbbi kontroller en iyisidir.” dedi.

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