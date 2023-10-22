Fıtık elle hissedilebilir mi?

Fıtık, genellikle elle hissedilebilecek bir şişlik veya yumru şeklinde olabilir. Ancak fıtık türüne, büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak hissedilme derecesi değişebilir. İç fıtıklar, kas içinde veya vücudun derin bölgelerinde olabilir, bu nedenle daha zor hissedilebilirler. Daha yaygın olarak karın veya kasık bölgesindeki fıtıklar, şişlik veya yumru şeklinde daha kolay bir şekilde hissedilebilir.

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Fıtık, omurgadaki disklerin yırtılması veya kayması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durumda, diskin içindeki sıvı veya doku, omurga kanalından dışarı çıkar ve bir şişlik oluşturur. Bu şişlik, elle muayene ile hissedilebilir.

FITIK ELLE HİSSEDİLEBİLİR Mİ?

Fıtık, genellikle elle hissedilebilecek bir şişlik veya yumru şeklinde olabilir. Ancak fıtık türüne, büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak hissedilme derecesi değişebilir. İç fıtıklar, kas içinde veya vücudun derin bölgelerinde olabilir, bu nedenle daha zor hissedilebilirler. Daha yaygın olarak karın veya kasık bölgesindeki fıtıklar, şişlik veya yumru şeklinde daha kolay bir şekilde hissedilebilir.

Fıtık, elle hissedilmesinin yanı sıra, aşağıdaki belirtilerle de kendini gösterebilir:

Ağrı

Şişlik

Kızarıklık

Isı artışı

Kaşıntı

Karıncalanma

Uyuşma

Güçsüzlük

Fıtık, genellikle istirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Ancak, fıtık çok büyükse veya ciddi belirtilere neden oluyorsa, ameliyat gerekebilir.

Fıtığın elle hissedilip hissedilmediği, fıtığın büyüklüğüne ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Küçük fıtıklar, elle hissedilmeyebilirken, büyük fıtıklar elle kolayca hissedilebilir. Ayrıca, fıtığın bulunduğu yer de elle hissedilmeyi etkileyebilir. Örneğin, karın bölgesindeki fıtıklar, bel bölgesindeki fıtıklardan daha kolay hissedilebilir.

Fıtık olup olmadığınızı anlamak için, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz:

Ağrı

Şişlik

Kızarıklık

Isı artışı

Kaşıntı

Karıncalanma

Uyuşma

Güçsüzlük