Fransa’da oturumu olmayanlara ücretsiz tedaviyi yasaklayan madde senatodan geçti

Fransa'da oturum izni bulunmayanların acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanmamasına yönelik ilk adım atıldı.

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Fransa Senatosu, oturumu olmayanlar için devlet tarafından sağlanan ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının kabul edilmesiyle birlikte, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç olmak üzere, devlet tarafından sağlanan ücretsiz tedavi hizmetlerinden yararlanamayacak.

Tasarı, şimdi parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’te ele alınacak. Ulusal Meclis’te de kabul edilmesi halinde, yasa olarak yürürlüğe girecek. (AA)