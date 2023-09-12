Gece oturmayı sevenler dikkat: Risk beşte bir oranında artıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, geceleri geç saatlere kadar oturmak kadınlarda diyabet riskini neredeyse beşte bir oranında artırıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’li araştırmacılar, kendilerini “akşam insanı” ya da “gece kuşu” olarak sınıflandıran yani geç yatıp geç kalkan kadınların, erken uyuyanlara kıyasla daha yüksek hastalık riski altında olduğunu keşfetti.



Boston’daki Brigham and Women’s Hospital’den bir ekip, 2009-2017 yılları arasında yaklaşık 64.000 orta yaşlı hemşireden elde edilen verileri analiz etti.

Bu veriler arasında kendi bildirdikleri uyku alışkanlıkları, diyet, kilo ve VKİ, uyku zamanlaması, sigara içme davranışı, alkol kullanımı ve fiziksel aktivite yer alıyordu.

YÜZDE 19’LUK BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Tüm katılımcıların yüzde 11’i sirkadiyen tercih olarak da bilinen akşam kronotip düzenine sahip olduğunu bildirdi. Yüzde 35’i de sabah kronotipine sahip olduğunu söyledi. Geri kalanlar ise orta seviyede olarak etiketlendi, yani kendilerini ne sabah ne de akşam insanı olarak tanımladılar.

Araştırmacılar, analizin akşam kronotipinin diyabet riskinde yüzde 19’luk bir artışla bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

KISMEN GENETİK

Çalışmanın yazarı Tianyi Huang, “Kronotip veya sirkadiyen tercih, bir kişinin tercih ettiği uyku ve uyanma zamanlamasını ifade eder ve kısmen genetik olarak belirlenir, bu nedenle değiştirilmesi zor olabilir.”

“‘Gece kuşu’ olduklarını düşünen kişilerin yaşam tarzlarına daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir çünkü akşam kronotipleri, tip 2 diyabet riskini artırabilir.”

“Çalışmada en sağlıklı yaşam tarzına sahip olanların sadece yüzde 6’sı gece kuşuydu. Ancak en sağlıksız yaşam tarzına sahip olanların yüzde 25’i geç yatmayı tercih ediyordu.” dedi.

Ekip ayrıca, akşam oturmayı sevenlerin daha yüksek miktarlarda alkol alma, düşük kaliteli yiyecekler tüketme, geceleri daha az uyuma, sigara içme, fazla kilo ve VKİ oranlarına sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da ekledi.

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