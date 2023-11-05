Gençler arasında tütün kullanımı oranı düştü

Türkiye'de sigara içme oranı giderek artmasına rağmen Avrupa ve ABD'de tütün kullanımını azaltacak çalışmalar son hızla devam ediyor. ABD'li yetkililer, ülkedeki gençlerin tütün kullanım oranlarının bir miktar düştüğünü ancak "işin henüz bitmediğini" açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından perşembe günü yayınlanan verilere göre, gençler arasında genel tütün kullanımı, büyük ölçüde lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımındaki düşüş nedeniyle geçen yıldan bu yana yaklaşık %1 oranında hafif bir düşüş gösterdi.

Yeni rapor, bu sınıflardaki öğrencilerin yaklaşık %10’unun (veya 2,8 milyon gencin) 2022-2023 döneminde herhangi bir tür tütün ürünü kullandığını bildirdiğini ortaya koyuyor.

Lise öğrencileri arasında toplam mevcut tütün kullanımı %16,5’ten %12,6’ya düştü ve 580 binden daha az lise öğrencisi halihazırda e-sigara kullandığını bildirdi.

Ancak ortaokul öğrencileri arasında genel tütün kullanımı %4,5’ten %6,6’ya; sigara, puro, e-sigara ve dumansız tütün gibi çoklu tütün ürünlerinin kullanımı ise %1,5’ten %2,5’e yükseldi. Raporda, ortaokul öğrencileri arasında e-sigara kullanımının geçen yılla hemen hemen aynı kaldığı belirtiliyor.

E-SİGARANIN YÜKSELİŞİ

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bir haber bülteninde, “E-sigaralar, üst üste 10. yıl boyunca hem lise hem de ortaokul öğrencileri arasında en yaygın kullanılan tütün ürünü olmaya devam etti” dedi.

FDA’nın Tütün Ürünleri Merkezi direktörü Dr. Brian King, perşembe günü CNN’e verdiği demeçte, geçen yıl tütün kullandığını bildiren 2,8 milyon öğrenciden yaklaşık 2,1’inin e-sigara kullanıcısı olduğunu söyledi.

FDA’ya göre e-sigara kullanan yaklaşık 4 öğrenciden 1’i bunları günlük olarak kullanıyor ve neredeyse tamamı (%89,4) aromalı ürünler kullanıyor.

CDC’nin Sigara ve Sağlık Ofisi direktörü Deirdre Lawrence Kittner, yaptığı açıklamada, “Lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımındaki düşüş büyük bir ilerleme gösteriyor, ancak çalışmalarımız henüz bitmedi.”

“Bu rapordan elde edilen bulgular, ticari tütün ürünü kullanımının ülkemiz gençliğinin sağlığına yönelik oluşturduğu tehdidin altını çiziyor. Gençlerin tütüne başlamasını engellememiz, kullananların da bırakmasına yardımcı olmamız şarttır.” diye konuştu.

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