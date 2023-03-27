Genel Sağlık-İş: Tetanoz aşısı yok, 8. sınıflara aşılama yapılamıyor

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Tetanoz aşısı bulunamıyor. 27 yıllık hekimim 8. sınıfta yapılan aşıların hiç yapılamadığı olmamıştı" dedi. Ulaştığımız Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, bu aşılarda herhangi bir yokluk olmadığını söylüyor. İşte detaylar...

Gamze BAL

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Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, son dönemde ilaçlarda yaşanan yokluktan sonra şimdi de aşılarda benzer bir durum yaşandığına dikkat çekti.

Dr. Uğur’un sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, tetanoz aşısı bulunamıyor, kuduz antiserumuna erişim konusunda da sorunlar devam ediyor.

“Aile Hekimleri, tetanoz aşısı ellerinde bulunmaması nedeniyle aşı takviminde bulunmasına rağmen bu aşıyı 13 yaşındaki çocuklarımıza yapamıyor” diyen Uğur, “Bir aşının koruyucu olabilmesi için uygun yaşlarda ve aralıklarda yaptırılması gerekmektedir. Ancak şu an Aile Hekimleri 8. Sınıf aşısı olan tetanoz aşısını yapamamaktadır, ertelenmektedir” diye konuştu.

‘KIYIDA KÖŞEDE KALMIŞ BİR ECZANEDE BULDUK’

“27 yıllık hekimim 8. sınıfta yapılan aşıların hiç yapılamadığı olmamıştı” diyen Dr. Uğur, tetanoz aşısının bulunamamasına ilişkin yaşadığı kişisel deneyimini de şöyle ifade etti:

“Ankara'da bir yakınımız için hafta sonu tetanoz aşısı ihtiyacımız oldu, eczane eczane dolaştık. Kıyıda, köşede kalmış bir eczanede bulduk 88 TL ödeyerek aldık.”

Tetanoz aşısını zorunlu olarak yaptırması gerekenlerin ise aşısını kendi imkanları eczaneden temin etmeye çalıştığını aktaran Uğur, şöyle devam etti:

“Yurttaşın 88 TL'lik aşıyı alabilme gücü varsa aşıya ulaşabilmektedir ancak eczanelerde de aşı bulunmamaktadır. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu aşıyı, yurttaş kendi imkanları ile ulaşmaya çalışmaktadır.

‘TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR’

Bir süredir aşı konusunda zaten tedarik sorunu yaşanmaktaydı. Depremin ardından Sağlık Bakanlığı elindeki tetanoz aşılarını afet bölgesine gönderdi. Türkiye genelinde tetanoz aşısında problem zaten vardı.

Sağlık Bakanlığı her türlü duruma karşı planlamalarını yapmalıydı, vatandaşını aşısız bırakmamalıydı.”

Uğur, koruyucu sağlık hizmetlerinin asli unsuru olan aşılama devletin sorumluluğunda olduğunu, siyasi iktidarın eşit ve parasız sağlık hakkının gereğini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: TETANOZDA YOKLUK YAŞANMIYOR

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı aralık ayında Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. firmasına ait difteri tetanoz aşılarının bir serisini piyasadan toplatma kararı almıştı.

Sozcu.com.tr’nin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, halihazırda toplatılan seri dışındaki difteri tetanoz aşıları piyasada mevcut ve piyasada tetanoz aşılarına yönelik bir yokluk yaşanmıyor.

Bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem bölgesine de tetanoz aşılarının gönderildiğini ve bölgedekilere tetanoz aşısı yapıldığını açıklayarak herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. firmasına ait difteri tetanoz aşılarının eczane, ecza deposu ve hastane gibi piyasada bulunduğu tüm yerlerden (2. sınıf B seviyesinde) geri çekme işlemi uygulandığı belirtilmişti.

Buna göre, çocuklar, gebeler, askerler ve acillerde uygulanan aşının üretilmiş ve dağıtılmış tüm serileri ‘geçici ve tedavi edilebilir sorunlar çıktığı' gerekçesiyle geri çekilmişti.

2’nci sınıf geri çekme işlemi, geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı veya muhtemel olduğu durumlarda uygulanıyor, B sınıfı ise ilacı elinde bulunduran hastalar dışında, eczane, ecza deposu ve hastane gibi piyasada bulunduğu tüm yerlerden çekileceği anlamına geliyor.

Piyasada, söz konusu firmanın difteri tetanoz aşılarının dışında alternatif difteri tetanoz aşılarının bulunduğu belirtilmişti.

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