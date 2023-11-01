Giden gidene, 10 ayda 2 bin 541 doktor başvurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yılın ilk on ayında yurt dışında çalışmak için “İyi Hal Belgesi” için başvuran doktor sayısının 2 bin 541’e ulaştığını açıkladı.

Latif SANSÜR

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Yurt dışında çalışmak için TTB'den “İyi Hal Belgesi” için başvuran doktor sayısı sürekli artıyor. TTB Ekim ayında 256 başvuru yapıldığını belirterek, yılın ilk on ayı ile ilgili şu bilgileri paylaştı.

“TTB’ye ‘İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı; Ekim ayında 256, 2023’ün ilk 10 ayında 2 bin 541 oldu. Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda' uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”