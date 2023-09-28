Görünmez hatalıkla başa çıkmanın yolları

Fibromiyalji, özellikle 20-55 yaş arası kadınlarda yaygın kas iskelet sistemi ağrılarının en sık nedenlerinden biri… Oktay, toplumda pek bilinmediği ve belirtileri başka rahatsızlıklarla karıştırıldığı için “görünmez hastalık’’ olarak nitelendirilen fibromiyaljinin etkilerini hafifletecek önerilerde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmiyor. Tüm vücuda yayılmış ağrı hissi ve yorgunlukla kendini gösteren hastalığın kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Kurt Oktay, “Dolayısıyla bu sorunları olan kişilerin hem semptomlarının azaltılması hem de diğer sağlık sorunlarını önlemek için zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerekir” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fibromiyaljinin vücuttaki yaygın belirtileri pek çok sağlık probleminde de görülebileceği için tanı için birçok kan tetkiki ve görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulur. Bu tetkikler, diğer hastalıkların dışlanması için yapılır. Fibromiyalji tanısı, hastanın klinik bulguları ve muayenesi ile konur. Bu yüzden ağrının türü, yeri ve diğer semptomları doğru tarif etmek önemlidir.

Yaşam kalitenizi artırmak için bunları yapın

Fibromiyalji hem ilaçsız hem de ilaç temelli tedavilerle kontrol altına alınabilir. İşte öneriler…

İLAÇ TEDAVİNİZİ TAKİP EDİN

Doktorunuzun önerdiği ve reçete ettiği ilaçları doğru dozda ve sıklıkta kullanmaya özen gösterin.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz fibromiyalji tedavisinin olmazsa olmazıdır. Hafif aerobik egzersizler, yüzme ve su içi egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler semptomlarınızı azaltmada faydalı olabilir.”

STRESİNİZİ AZALTIN

Stres, fibromiyalji semptomlarınızı artırabilir. Stresle başa çıkmak için yoga veya derin solunum egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikleri uygulayın. Her gün az da olsa dinlenmek için kendinize zaman ayırın.

KALİTELİ UYUYUN

Akşamları yatmadan önce dinlendirici ılık bir banyo, orta şiddette bir masaj, germe egzersizleri, sakinleştirici müzik dinlemek, rahatsız eden düşüncelerden uzaklaşmak, sessiz ve uygun oda sıcaklığı uyku kalitenizin artmasına yardımcı olacaktır.

SİGARADAN UZAK DURUN

Sigara hem vücudun oksijen ihtiyacını azaltır hem de nikotin içeriği ile uyarıcıdır; alkol ise vücutta inflamasyona neden olabilir ve ağrı semptomlarını artırabilir. Bununla birlikte uykuyu bozabilecek kafein alımını da sınırlandırın.

GIDALARA DİKKAT EDİN

Genel öneriler; antiinflamatuar gıdalar yani Omega-3 yağ asitleri, lifli gıdalar, taze sebze ve meyveler, lifli tam tahıllar, kuruyemişler, balık ve zeytinyağı gibi anti-inflamatuar özelliklere sahip besinleri içeren bir diyet fibromiyalji semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, kefir, boza, tarhana gibi probiyotikler, serotonin üretimini artırarak ağrıları azaltır.

PROBİYOTİKLERE YER AÇIN

Son yıllarda yapılan araştırmalar fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları ve bağırsak mikrobiyatası arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bağırsak mikrobiyatasındaki değişikliklerin, fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromlarının gelişimde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Fibromiyalji hastalarında, serotonin metabolizması ile ilgili bazı anormallikler tespit edilmiştir.

SUDAN FAYDALANIN

Termal banyoların ağrıyı, yorgunluğu hafiflettiği ve kaslardaki gerginliği azalttığı kanıtlanmıştır. En azından evinde küveti olan hastalara haftada 3 gün 20-30 dk ılık

su bile yardımcı olacaktır.

DANS EDİN

Dans ve müzik terapisi hem fiziksel hem de duygusal stresi azaltarak ağrıları hafifletir.

KONTROLE GİDİN

Fibromiyalji hastalarının sağlıklarını izlemek ve diğer sağlık sorunlarının gelişmesini önlemek için düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir.