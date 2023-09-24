Günde 3 dakikalık meditasyonla stresi azaltın

Dünyaca ünlü uzman stresi azaltmanın, konsantrasyonu ve yaratıcılığı artırmanın günde sadece üç dakika ile mümkün olabileceğini söylüyor. Uzman isim, üç dakikalık meditasyon için son derece kolay 5 teknik önerirken tüm hayatınızı kökten değişebileceğine de dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Günlük hayatın stresi, iş yoğunluğu, özel hayatla ilgili sorunlar insanın zaman zaman kendisini unutmasına, yaptıklarının ve hissettiklerinin farkında olmadan yaşamasına neden olabiliyor.

Pek çok uzman bu durumun, zihin sağlığından beden sağlığına olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekerken çözüm olarak da meditasyonu öneriyor. Ancak meditasyon yapmak, düşünceleri toparlamak, şu anın farkında olmak düşünüldüğü kadar kolay olmayabiliyor.

Dikkat ve konsantrasyonu artırarak zihin sağlığını sağlamak, stresi azaltmak, yaratıcılığı artırmak, şimdiye odaklanmak gibi sayısız yararı olan meditasyon için dünyaca ünlü bir uzman olan Richard Dixey 5 kolay teknik öneriyor.

Bir araştırma bilimcisi olan Dixey, 14 hafta boyunca günde sadece üç dakika harcamanın denge ve huzuru getirebileceğini açıkladı.

Bir Budist olan ve zamanını Kaliforniya ile Hindistan arasında geçiren Richard Dixey, yeni kitabında 14 basit, kısa, rehberli egzersiz oluşturmak için kendi öğretilerinden ve meditasyon uygulamalarından yararlandı.

Dixey, bu yöntemlerin zihni temizleyeceğini, stresi azaltacağını, düşünceyi keskinleştireceğini, konsantrasyonu ve yaratıcılığı artıracağını söylüyor.

Uzman, “Meditasyon olağandışıdır, çünkü özünde hiçbir şey yapmamak, halihazırda mevcut olan bilişsel berraklığa doğru bir rahatlamadır” diye açıklıyor.

Dixey, meditasyon yaparken önemli ipuçları da paylaşmayı ihmal etmiyor: “Dudaklarımızda hafif bir gülümseme olmasına izin verdiğimizde, otomatik olarak bir huzur duygusu ortaya çıkar. O halde meditasyon yaparken gülümseyin, çünkü o zaman meditasyonunuz daha kolay ve zahmetsiz hale gelir.”

Dixey, günde sadece üç dakika yapılacak meditasyon için beş farklı yöntem paylaşıyor:

1. MUM MEDİTASYONU

Beğendiğiniz bir mum seçin ve onu yakın. Oturmak için sessiz ve rahat bir yer bulun. Düz bir sırt her zaman için iyidir, çünkü böylece sabit kalırsınız ve herhangi bir şekilde eğilmezsiniz. Bakışlarınızı aleve sabitleyin. Konsantrasyonunuz her dağıldığında, onu tekrar aleve getirin.

Ne zaman bir düşünceye takılsanız veya bir ses dikkatinizi dağıtsa, dikkatinizi tekrar aleve getirin.

2. ÇAN MEDİTASYONU

Bir zil veya gong alın, ona vurun ve sonra giderek azalan sese odaklanın. Bunun için internetteki kayıtları da kullanabilirsiniz.

Ses azaldıkça onunla kalın, sonra dikkatiniz dağılana kadar sessizce oturun. Daha sonra zili tekrar çalın.

Üç dakika içinde zile birkaç kez vuracaksınız, ancak alıştıkça, seslerin arasında daha uzun süre sessizce oturabildiğinizi göreceksiniz.

3. NEFES MEDİTASYONU

Oturmak için rahat ve sessiz bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi nefesinize verin. Nefes hissi ile temas kurduktan sonra onu takip edin. Sürekli nefes alma hissinin tadını çıkarın.

4. TOP İLE NEFES MEDİTASYONU

Gözleriniz açık veya kapalıyken burnunuzun ucunu pinpon topu, çakıl taşı veya hap gibi parlayan küçük bir top olarak hayal edin.

Topun rengini seçin. Örneğin beyazla başlayabilir, ardından yeşile veya maviye dönebilir. Hayal ettiğiniz renk ne olursa olsun, parlak ve ışıltılı olmasını sağlayın.

Nefes verirken, yavaşça sizden uzaklaştığını ve nefes alırken burnunuzun ucuna geri geldiğini hayal edin.

Onunla teması asla kaybetmeyin. Ancak onunla teması kaybederseniz, egzersize geri dönün ve yeniden başlayın.

5. BEYAZ BALONCUK MEDİTASYONU

Göğsünüzün ortasında bir baloncuk hayal edin. Düşük voltajlı bir ampul gibi yumuşak beyaz bir baloncuk.

Nefes aldıkça biraz daha büyüyor ve nefes verdikçe orijinal boyutuna geri dönüyor. İkinci kez nefes aldığınızda, büyür ve sizi her taraftan sarar, nefes verirken ise merkezinizde küçük bir baloncuğa dönüşür.

Her nefeste balonun büyüdüğünü, nefes alıp verirken odanın duvarlarına ulaştığını, sonra da evinizin kenarına ve sırtınıza ulaştığını hayal edin. Boyut artışları arasında istediğiniz kadar nefes alın.

Bahçenizin kenarına kadar büyüsün, köyünüzün veya kasabanızın merkezine, sonra şehre, sonra ülkenizin başkentine ve bu şekilde devam etsin, her nefes verişinizde göğsünüze doğru küçülsün. Ta ki sonunda tüm evreni kapsayana kadar.

Evreni kuşattıktan sonra, sırayla tekrar baloncuğu küçültmeye başlayın. Her nefeste biraz daha az genişleyin, ta ki sonunda göğsünüzde beyaz bir kabarcık gibi durana kadar.

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