Günde bir aspirinin diyabet riskini düşürdüğü ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, günde bir aspirin almak ölümcül hastalıklara yakalanma riskini yüzde 15 düşürüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırma aspirinin her gün alınması halinde nasıl bir yararı olabileceğini ortaya çıkardı. Ve Avustralyalı araştırmacılar, günde 100 mg hap alan 65 yaş üstü kişilerde tip 2 diyabet riskinin daha az olduğunu buldu.

Yaklaşık beş yıl boyunca 16 bin 209 sağlıklı yetişkini takip eden araştırmacılar, yarısına ağrı kesici, diğerlerine ise plasebo verdi.

Araştırmacılardan Melbourne’deki Monash Üniversitesi’nden Profesör Sophia Zoungas şunları söyledi: “Aspirin tedavisi, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde diyabet riskini azalttı ve kan şekeri artışını yavaşlattı.”

Önceki araştırmalar, günlük aspirin alımının kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ancak aynı zamanda mide gibi yiyecekleri sindiren organlarda kanama olasılığını da artırabileceğini göstermişti.

BAZI DOKTORLAR KARŞI ÇIKTI

Avrupa Diyabet Çalışmaları Derneği’nin Hamburg’daki yıllık toplantısında sunulan son çalışma ise aspirin almanın diyabet riskini nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırmaya göre; aspirin grubunun diyabete yakalanma olasılığı daha düşüktü ve ayrıca çalışma boyunca kan şekeri seviyelerinde daha yavaş bir artış görüldü. Ancak araştırmacılar, doktorları söylemediği sürece insanların her gün aspirin almaya başlamaması gerektiği konusunda da uyardı.

Diabetes UK araştırma iletişim müdürü Dr. Faye Riley ise aspirin ile diyabetin önlenmesi arasındaki bağlantının belirsiz kaldığını söyledi:

“Birleşik Krallık’ta tip 2 diyabet riski yüksek olan 2,4 milyondan fazla insan varken, insanların bu durumdan kaçınmasına yardımcı olacak yeni ve daha iyi yollar bulmaya acil ihtiyaç var.

Bu araştırma, günlük düşük dozda aspirin almanın yaşlılarda tip 2 diyabet riskinde küçük bir azalmayla bağlantılı olduğunu bulmuş olsa da bu yaklaşımın istenmeyen yan etkileri olabilir.

Tip 2 riskini azaltmanın en iyi yollarının, gerekiyorsa kilo vermek için destek almak, sağlıklı, dengeli beslenmek ve daha fazla fiziksel aktivite yapmak olduğunu biliyoruz.”

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