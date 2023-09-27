Haftada iki defa yapılması öneriliyor… Alzheimer’a karşı koruyor

Yeni bir çalışma, haftada sadece iki kez "Kuzey yürüyüşü" yapmanın, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Çeşitli çalışmalar, hem üst hem de alt vücudu yorucu bir şekilde çalıştırdığı için kalp sağlığını korumada “Kuzey yürüyüşü”nün çok daha etkili olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak yeni bir çalışma demansa karşı da koruyucu etkisini gösterdi.

Kuzey yürüyüşü, tempolu bir yürüyüş sırasında kendinizi ileri doğru itmeye yardımcı olmak için yürüme direklerini (batonları) kullanmayı içerir ve geleneksel yürüyüşten daha kapsamlı bir egzersiz sağlar. Çalışmalar, Kuzey yürüyüşünün, yürüme veya koşmaya kıyasla tüm vücut kaslarının yüzde 80 ila 90’ını çalıştırdığını gösteriyor.

2022’de yapılan bir araştırma Kuzey yürüyüşünün kalp yetmezliği olan hastaların sağlığına diğer aktivitelere göre çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştı.

HEM KALP SAĞLIĞI İÇİN ETKİLİ HEM DE DEMANSI YAVAŞLATIYOR

Şimdi de İtalya’daki Molise Üniversitesi’nden bilim insanlarından oluşan bir ekip, Kuzey yürüyüşünün hastalığın erken evrelerindeki hastalarda demansı da uzak tutabildiğini keşfetti.

Çalışmada, bilim insanları, hafif ila orta şiddette Alzheimer hastası olan 30 hastayı, semptomlarının üstesinden gelebilecek bir dizi tedaviye tabi tuttu.

Bunlar arasında fiziksel sağlığı artırmaya yönelik fizyoterapi seansları ve müzik terapisi de vardı. Grubun yarısı altı ay boyunca haftada iki kez batonlu yürüyüşe de katıldı.

Sonuçlar, yürüyüş yapanların hafıza, dikkat süresi ve beyin işlem hızı açısından daha yüksek puanlar aldığını gösterdi.

Ayrıca görsel-uzaysal muhakeme testlerinde de (zihinsel matematik yapabilme veya ayakkabı bağcığı bağlama gibi) daha iyi performans gösterdiler.

Araştırmacılar şunları söyledi: “Bu sonuçlar daha büyük çalışmalarla doğrulanırsa, o zaman Kuzey yürüyüşü, hafif ila orta şiddetteki Alzheimer hastalığında bilişsel bozukluğu yavaşlatmak için güvenli ve yararlı bir strateji olabilir.”

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 900 bin kişi demans hastası ve yaşlanan nüfusa paralel olarak bu sayının 2040 yılına kadar 1,6 milyona çıkacağı tahmin edilmekte. Alzheimer Derneği de İngiltere’de ortalama her üç dakikada bir kişiye teşhis konulduğunu söylüyor.

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