‘Haftada ne kadar alkol tüketilmeli’ tartışması uzmanları birbirine düşürdü

Türkiye’de art arda gelen alkol zamları alkollü içecek tüketimini lüks hale getirirken Batı'da bambaşka bir tartışma var.

Sozcu.com.tr

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Kanada'da alkol tüketimiyle ilgili yayınlanan yeni bir rehber büyük tartışma yarattı.

Hükümete bağlı Kanada Madde Kullanımı ve Bağımlılık Merkezi'nin yayınladığı rehberde, yetişkinlerin haftada en fazla iki şişe bira tüketmesi gerektiği bildirildi. Yetkililer daha fazla alkol tüketmenin sağlığa zararlı olduğunu savunurken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyesinin çok altında olan bu miktar tartışmalara yol açtı.

Birçok sağlık uzmanı, alkolün zararları olduğu gibi yararları da olduğunu belirterek Batılı ülkelerde tavsiye edilen sınırın haftada iki şişe biranın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kanada'da daha önce tavsiye edilen alkol miktarı kadınlar için haftada 10, erkekler içinse haftada 15'ti.

DSÖ: ALKOLÜN HİÇBİR MİKTARI SAĞLIKLI DEĞİL

Uzmanlar, birçok Batılı ülkede haftada 11 şişe bira içmenin normal olduğu yönünde kararlar bulunduğuna dikkat çekti.

DSÖ, bir süre önce yayınladığı uyarıda, ne miktarda olursa olsun alkolün sağlığa zararlı olduğunu bildirmişti.

Tartışma yaratan rehberi hazırlayan ekipten Kanadalı doktor Erin Hobin ise “Bu biraz şoke edici olabilir ama burada amaç alkolün hiçbir şekilde sağlığa yararlı olmadığını anlatmak ve ‘Ne kadar az, o kadar iyi' mesajı vermek” dedi. Hobin, haftada üç şişe içkinin bile baş ve boyun kanseri oranlarını artırdığını kaydetti.

Birçok uzman ise rehberin çok saçma olduğunu, birçok kişinin buradaki tavsiyeleri önemsemeyeceğini ve bunun Kanada sağlık sisteminin itibarına zarar vereceğini savundu.

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