Hastalar böbrek nakli, doktor nakil notlarını bekliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde başarılı onlarca böbrek nakli yapan, yaşadığı sıkıntılar yüzünden istifa eden Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, 6 ayı aşkın süredir ADÜ’de yaptığı böbrek nakillerinin notlarını alamadığı için başka bir hastanede nakil yapamıyor. Hastaları böbrek nakli için, Dr. Yılmaz ise böbrek nakillerinin ameliyat notları için bekliyor.

Latif SANSÜR

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ADÜ'de organ nakli yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alan ve başarılı birçok operasyona imza atan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz'ın baskı ve olumsuz çalışma koşulları gerekçesiyle ayrılmasından sonra, ADÜ'de böbrek nakilleri durdu.

Hastaları böbrek nakli beklerken, Dr. Yılmaz'ın da başka bir sağlık kuruluşunda böbrek nakillerini yapabilmek için ADÜ'deki böbrek nakillerinin ameliyat notlarını almak için yaklaşık altı aydır mücadele verdiği ortaya çıktı.

Nakil yapacağı sağlık kuruluşuna Organ Nakli Ruhsatı almak için gerekli olan notların verilmemesinin hastaların yaşamlarını tehlikeye attığını, Yılmaz'ın da maddi ve manevi zarara uğradığını belirten avukatları konuyu yargıya taşıdı.

Avukatları daha öncede kendisine ait böbrek nakil notlarının karşısına başka doktorların isminin yazılarak Sağlık Bakanlığı'ndan organ nakli ruhsatı başvurusu yapıldığını ortaya çıkarıp ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve hastane yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunmuştu.

YASAL SÜRE 30 GÜN, BEKLENEN 6 AY

Cimer, Rektörlük ve Başhekimliğe yaptıkları yazılı ve sözlü hiçbir başvurunun yanıtlanmadığını, sürecin uzatılmaya çalışıldığını belirten avukatlar, Rektör Aldemir'in yanı sıra Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişçigil ile Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Boztaş ile ilgili de suç duyurusunda bulundu.

Kurum içinde yürütülen soruşturmanın göstermelik olduğunu savunan avukatlar, en geç 30 gün içinde verilmesi gereken kararın aylardır sürüncemede bırakılarak görevi kötüye kullanma suçu oluştuğunu söyledi.

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