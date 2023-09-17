‘Hastane değil sanki atış poligonu’

İzmir Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’nde dün gece yaşanan silahlı çatışmanın ardından Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nı acil önlem almaya davet etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün(Cumartesi) saat 02:30 sularında yaşanan silahlı çatışmanın ardından Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi bugün açıklama yaptı. İzmir Şube Başkanı Berna Boran, “Yetkililerimiz seyirci olmayı bırakarak, acilen çözüm yolları aramalıdırlar” diyerek Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı acil önlem almaya davet etti.

Hastane dışındaki husumetin hastaneye taşındığını belirten Berna Boran şu açıklamayı yaptı: “Gelen bilgilere göre; dün gece saat:02:30 sularında Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine silahlı yaralanma sonucunda gelmiş olan bir kadının tedavisi devam ederken, hastaneye gelen karşı tarafın yakınları, yaralanmaya sebep olan vatandaşın yakınının hastane acilinde vurulmasıyla hastane acili adeta savaş alanına dönmüş. Sağlık çalışanlarımız ve sağlık hizmeti almaya gelmiş olan vatandaşlarımız panik halinde sağa sola kaçışmışlar ve hastane acilinde bir süre sağlık hizmeti sunumu durmuştur.”

“HASTANELERDEKİ GÜVENLİK SORUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde, olayın sanki bir devlet hastanesinde değil de, adeta atış poligonunda yaşandığını anımsattığını belirten Boran, “Yaşanan bu olay kamu kurumu olan Devlet Hastanelerimizin güvenlik sorununu bir kez daha ortaya koymuştur. Devlet hastanemizin camları kırılmış, duvarlarına kurşunlar isabet etmiştir.

Sağlıkta şiddet başta olmak üzere, hastanelerimizde çok büyük güvenlik sorunu bulunmaktadır. Yetkililerimiz seyirci olmayı bırakarak, acilen çözüm yolları aramalıdırlar. Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın, emniyet güçlerimizle ve güvenlik görevlilerimizle bu sorunu çözeceğine inanıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Kardeşinin cenazesini almak için gitti, hastane önünde bıçaklandı