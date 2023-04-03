‘Hastaneler yerinde yenilensin’ eylemi

Cerrahpaşa Tıp Hastanesi’nin bazı birimlerinin Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne taşınması nedeniyle sağlık çalışanlarının eylemleri sürüyor. Hastane önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, "Hastaneler yerinde yenilensin" dedi.

Ali Selim YAMANLI

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Çok sayıda sağlık çalışanının başka hastanelere gönderilmesi ve lojmanları boşaltmalarının talep edilmesi nedeniyle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde protesto eylemi ve açıklaması yapıldı. “Hastaneler yerinde yenilensin” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde sağlık çalışanları, “Bir başka hastaneyi yerinden etmek, hizmet veremez duruma getirmek normal mi?” diye sordu.

“SAYIN DEKAN DUYMUYOR MUSUNUZ?”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karara sevindik. Biz üç parçaya bölünerek hem Taksim hem de Samatya hastanelerini rahatsız edecektik. Murat Dilmener Hastanesi boş olduğu için çabuk hareket ederek, kaldığımız yerden devam ederiz” dedi. Hastane çalışanları ise buna karşılık yaptıkları basın açıklamasında, “Sayın Dekan Murat Dilmener Hastanesi'nin boş olmadığını haykırıyoruz günlerdir, duymuyor musunuz?” diye sordu.

“SİSTEM SAĞLIĞI YÖNETEMİYOR”

Mevcut sistemin sağlığı yönetemediğini vurgulayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sorular yöneltti. Sağlık çalışanları, “Sayın Sağlık Bakanı Koca'ya soruyoruz, burada çalışan arkadaşlarımızdan lojmanlarını boşaltmalarının istendiğinden, hatta bunun da çalışanlara resmi bir yazı gösterilmeden, sunulmadan yapıldığından haberiniz var mı? Bu hastanede çalışanların farklı yerlere dağıtılacağına yönelik bir söylenti olduğundan haberiniz var mı? Bu hastane boşaltılacak ise, hem buradaki arkadaşların, hem de gelecek olan hastanedeki arkadaşlarımızın mağduriyetleri açısından bir planlama yapıldı mı?” diye sordu

“GÖÇEBE DEĞİL EV SAHİBİYİZ”

‘Göçebe değil ev sahibiyiz’ diyen sağlık çalışanları, kendilerine olan yaklaşımı eleştirdi. Yaşanan bu kargaşa neticesinde topluma hizmet vermekte de güçlük çektiklerini ifade eden sağlık çalışanları, “Kurulu düzenleri bozulacak olan sağlık emekçilerinin hiç değeri yok mu? Başınızın çaresine bakın yaklaşımı olağan mı? Bu kargaşa içerisinde nasıl topluma kaliteli hizmet vermemiz bekleniyor? Yıllardır önlem alınmayıp günü geldiğinde plansız programsız iki dudak arasında alınan kararların binlerce calışanın hayatına müdahale olduğunun farkında mısınız?” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİR PLAN PAYLAŞILSIN”

Basın açıklamasında bu olayla ilgili taleplerini de ileten sağlık çalışanları, “Burada talebimiz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi gibi depreme karşı yeterli dayanıklılık onayı almayan tüm hastanelerimizin uygun şekilde hizmet vermesi adına yapılacak tüm girişimlerde her kurumun çalışanlarının, bu çalışanların var olan düzenlerinin, sağlık hizmeti sunumunun bozulmadan gerçekleştirilmesidir. Sayın bakanlık yetkililerini burada hizmet veren sağlık çalışanlarının sitemlerine kulak vererek bir an önce söylentileri ortadan kaldıracak, endişeleri giderecek sağlıklı bir plan paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.