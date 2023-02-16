Hatay’da depremzede hekimler, arama-kurtarma çalışmalarının devam etmesini istedi
Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen bir grup depremzede hekim, kentteki arama-kurtarma çalışmalarının yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını belirterek, “Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir insanı, bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz” açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 10 gün geçtiği için arama-kurtarma çalışmalarının sona erdirileceği iddiaları üzerine Hatay'da bir grup depremzede hekim, bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği önünde açıklama yaptı.
“KURTARILMAYI BEKLEYEN İNSANLAR VAR”
Hekimlerin yaptığı açıklama şöyle:
*Sahada dolaştığımız zaman da çalışmaların inanılmaz derecede yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını görüyoruz.
*Tıp hekimleri olarak, 9'uncu günde enkazdan kurtarılan ve muayenede hayati fonksiyonlarının çok az etkilendiğini gördüğümüz insanlarla karşılaştık. En ağır depremzede, enkaz altında bulunan depremzedelerdir.
*Bir çocuğun, bir insanın hayatı, dünyanın tüm varlıklarından önemlidir. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var.
*Tüm tıp bilgimizle söylüyoruz ki deprem sonrası 4'üncü haftaya kadar yaşam üçgeninde hayat fonksiyonları devam edebilir. Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir insanı, bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz. (ANKA)