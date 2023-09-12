Hazımsızlığa karşı öneriliyor: Zerdeçal

Yapılan bir araştırma, zerdeçalın, hazımsızlık tedavisinde mide asidiyle mücadele etmek için tasarlanmış ilaçlar kadar etkili olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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BMJ Evidence-Based Medicine dergisinde yayınlanan araştırma için Tayland’daki Chulalongkorn Üniversitesi’nden bir ekip, zerdeçalın etkilerini geleneksel ilaçlarla karşılaştırdı.



Sarı renkli baharatta bulunan bir bileşik olan kurkuminin, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülüyor ve özellikle Güneydoğu Asya’da uzun süredir hazımsızlık için bir çare olarak kullanılıyor.



Araştırmada baharatın etkisinin, midenin ürettiği asit miktarını azaltan ve proton pompası inhibitörü olarak adlandırılan omeprazol ile karşılaştırılabilir olduğunu buldular.

Omeprazol, hazımsızlık için yaygın olarak kullanılan bir tedavi ancak proton pompası inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı daha yüksek kemik kırıkları, mikro besin eksiklikleri ve enfeksiyon riski ile de ilişkilendiriliyor.

GENİŞ BİR YAŞ ARALIĞIYLA ÇALIŞILDI

Çalışmada, yaşları 18 ila 70 arasında değişen ve tekrarlayan mide sorunları olan 200 hasta, 2019-2021 yılları arasında gözlemlendi. Hastalarda görülen semptomlar arasında yemekten sonra aşırı tokluk hissi, az miktarda yemekten sonra tokluk hissi ve mide ya da yemek borusunda ağrı veya yanma hissi yer alıyordu.

Katılımcıların üçte biri 28 gün boyunca kurkumin kapsülleri, diğer üçte biri omeprazol ve son üçte biri de her iki ilacı aldı. Katılımcılara her gün dört büyük kapsül ve bir küçük kapsül verildi ve kapsüllerin ne içerdiği açıklanmadı.

Doktorlar, ağrı ve diğer hazımsızlık semptomlarını değerlendirmek üzere tasarlanmış puanları kullanarak tedavinin ne kadar işe yaradığını değerlendirdi. 28. gün itibariyle kombine grup ağrı konusunda 4,83 puan, zerdeçal grubu 5,46 puan ve omeprazol grubu 6,22 puan daha düşük puan aldı.

56. güne gelindiğinde iyileşme görüldü ve ağrının azalması konusunda puanlar sırasıyla 7.19, 8.07 ve 8.85 puan olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, kurkuminin işe yarayacağı sonucuna varsalar da, bununla birlikte, daha büyük ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğini de kaydettiler.

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