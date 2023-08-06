Her gün kahve içmek dağlığımızı nasıl etkiler?

Kahveyle aranız nasıl? Prof. Dr. Erk’e göre hiç içmiyorsanız ya da ölçüyü kaçırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Ancak her gün makul düzeyde tüketiyorsanız özellikle beyin, karaciğer, böbrek, prostat ve bağırsak sağlığınıza fayda sağlamış oluyorsunuz.

Nazan DOĞANER HALICI

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Günümüzde kronik yorgunluk ve enerji eksikliği gibi nedenlerle kafein içeren yiyecek ve içecekler sıkça tüketiliyor. Kahve de bunlardan biri… Ancak bu içecekte kafeinin dışında başta polifenoller olmak üzere bol miktarda antioksidan madde de bulunuyor. Dolayısıyla her gün düzenli ancak dozunda kahve tüketilmesini tavsiye eden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu içeceğin az bilinen faydalarını şöyle sıraladı:

Bağışıklığı güçlendirir

Araştırmalara göre düzenli kahve tüketimi bağışıklık sistemini harekete geçirip güçlendiriyor. Bu da hastalıklara karşı vücut direncinin artması anlamına geliyor.

Tip 2 diyabetten korur

Bilimsel araştırmalarda günde 2-3 fincan kahve içenlerde Tip 2 diyabet riski daha düşük olarak bulunmuştur.

Baş ağrısına iyi gelir

Doğal kahvenin içinde bulunan kafein baş ağrısını hatta migreni bile iyileştirir. Kahve için doğal ve etkili bir ağrı kesicidir diyebiliriz.

Karaciğer yağlanmasını önler

Araştırmalara göre günde 2-3 fincan kahve içenlerde karaciğer yağlanması, kronik karaciğer hastalığı, karaciğer kanseri daha az görülmektedir. Yine günde 2 fincan kahve içenlerde hepatit C hastalığı daha hafif seyretmektedir.

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Kahvede bulunan kafein diüretik etkisiyle idrar yollarını sürekli temizleyip taş oluşumunun önüne geçer. Yapılan bilimsel çalışmalarda kahve içenlerde, kahve içmeyenlere göre taş oluşumu daha az bulunmuştur.

Beyni destekler

Kahve tüketiminin özellikle erkeklerde Parkinson riskini azalttığını ortaya koyan bilimsel çalışmalar mevcuttur. Günde 2-3 fincan kahve tüketenlerde Alzheimer riski de daha düşük oranda ortaya çıkmaktadır.

Depresyon riskini azaltır

Günde bir iki fincan kahve içen kadınların hiç içmeyenlere göre depresyona girme riskinin daha az olduğu tespit edilmiştir.

Prostat kanserinden korur

Günde 2-3 fincan kahve, ileri yaştaki erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine karşı koruyucudur.

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Birçok çalışmada günde 3 fincan kahve içmenin Tip 2 diyabet riskinde yüzde 30 kadar azalmaya yol açtığı saptanmıştır. Kahvenin içinde bulunan kimyasallardan olan kafein, klorojenik asit gibi bileşikler sistemi hızlandırıp, metabolizmayı uyararak kilo kaybına neden olmaktadır.

Bağırsak florasını düzenler

Kahvede binlerce kimyasal ve çeşitli polifenollerin yanı sıra yüksek miktarda lif vardır. Bu polifenol ve lif birleşimi bağırsak florası için yararlıdır. Yani kahve ılımlı ölçüde tüketildiğinde bağırsak sağlığı için de gerekli bir içecek olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca laktasif ve diüretik özelliğinden dolayı bağırsakları çalıştırır. Böylelikle kabızlığa iyi gelir.

FAZLASI HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

■ Fazla kahve tüketimi; osteoporoz (kemik erimesi ve bu nedenle kemik kırıklarında artış riski), reflü, peptik ülser, gastrit, glokom, hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk ve kolesterol yüksekliği gibi yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin kafeinsiz kahve ile ortaya çıkma ihtimalinin daha az olması da dikkat çekicidir.

■ Kafein vücudu uyarır, bağımlılık yapar ve bütün sistemleri hızlandırarak iştahı açar. Nabız ve tansiyon yükselir, kalpte ekstra sistoller ve ritim bozuklukları meydana gelebilir.

■ Fazla miktarda kafeinin kanserojen olabileceği ileri sürülmüştür ancak bu ispat edilememiştir.

■ Fazla kafein ayrıca kadınlarda fibrokistik hastalığa neden olabilir.

■ Çocukluk ve ergenlik döneminde kafeinli içecek tüketiminin giderek artması, süt tüketiminin azalması da özellikle kemik sağlığına zarar vermektedir.

■ Fazla kafein kısa süreli adrenalin, insülin ve kortizol hormonlarında artışa neden olur, kan şekeri ve enerjiyi artırır fakat sonra vücut kimyasını bozar.