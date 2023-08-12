Her iki kişiden biri zihinsel sağlık sorunu yaşayacak

Büyük bir araştırma, dünya nüfusunun yarısının 75 yaşına kadar depresyon veya anksiyete gibi bir zihinsel sağlık sorununa sahip olabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Beden sağlığı kadar zihinsel sağlığımız da son derece önemli. Ancak yeni bir araştırma 2019’dan bu yana akıl sağlığı konusunda dünya genelinde gerileme olduğunu ortaya çıkardı.

29 ülkeden 156 bin yetişkinin incelendiği Dünya Sağlık Örgütü’nün yirmi yıllık araştırmalarına dayanan bir çalışmaya göre; her iki kişiden birinin, yaşlanıncaya kadar en az bir akıl sağlığı sorunu yaşayabileceği öngörülüyor ki bu oran, her sekiz kişide bir olan 2019 tahminlerinin oldukça üzerinde.

RUHSAL BOZUKLUKLAR CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Çalışmaya göre; kadınlar daha çok travma sonrası stres bozukluğu açısından risk altındayken, erkeklerin ise alkol nedeniyle sorun yaşama olasılıkları daha yüksek. Alkol sorunun hemen ardından ise erkeklerde majör depresif bozukluğu görülme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nden Doktor John McGrath şunları söyledi: “En yaygın olanları majör depresyon veya anksiyete gibi duygudurum bozuklukları. Ayrıca bazı ruhsal bozuklukların yaşanma riskinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini de bulduk. Kadınların, yaşamları boyunca bir çeşit anksiyete bozukluğu yaşamaları, erkeklerden çok daha yüksek. Kadınların genel olarak herhangi bir ruhsal bozukluğa sahip olma olasılığı da erkeklere kıyasla biraz daha yüksek.”

29 ÜLKEDEN 156 BİN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Çalışma, 2001’den 2022’ye kadar dünya çapında 156 bin 331 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen verileri derleyen Harvard Tıp Okulu ve Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

Görüşmeler, DSÖ’nün ABD, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika ve Avrupa, Birleşik Krallık, Güney Amerika ve Afrika’daki birkaç ülke dahil olmak üzere 29 ülkeden gelen verilerini içeriyor.

ERKEN YAŞTA TEŞHİS ÖNEMLİ

Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, insanların mümkün olan en erken yaşta tedavi edilebilmeleri için daha fazla finansal ve sosyal yatırım yapılması gerektiğini ortaya çıkardı.

Harvard Üniversitesi’nden Doktor Ronald Kessler şunları söyledi: “Zihinsel sağlık hizmetlerinin, yaygın bozuklukları derhal tespit edip tedavi edebilmesi ve hayatlarının bu kritik bölümlerindeki hastalara uyacak şekilde optimize edilmesi gerekiyor.

Bu bozuklukların yaygın olarak ortaya çıktığı yaşı anlayarak, halk sağlığı müdahalelerini uyarlayabilir ve risk altındaki bireylere uygun ve zamanında destek sağlanması için kaynakları tahsis edebiliriz.”

İNTİHAR SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Araştırma özellikle ABD’de yaşanan akıl sağlığı sorunlarına da dikkat çekti. ABD’deki akıl hastalığı oranları, son birkaç yıldır artış gösteriyor. Bu süre zarfında intihar sayısı 45 bin 900’den 48 binin üzerine çıktı.

Hem uzmanlar hem de milletvekilleri, ABD’nin pandemi döneminde uygulanan izolasyonla şiddetlenen bir akıl sağlığı krizi yaşadığını söylüyor. Özellikle ülkenin gençleri bu krizin tam da ortasında yer alıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından hazırlanan bir rapor, 2021’de ABD’de lise öğrencilerinin yüzde 10,2’sinin son 12 ayda intihara teşebbüs ettiğini ortaya çıktı, bu oran 2019’da ise yüzde 8 civarındaydı.

Araştırmacılar, Amerikalı lise öğrencilerinin yüzde 29,3’ünün geçen yıl ruh sağlıklarının düzenli olarak kötü olduğunu söylediğini belirtti.

Son analizlerde ise akıl sağlığı krizinin ABD ile sınırlı kalmadığı, küresel boyutlara ulaştığı görülüyor.

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