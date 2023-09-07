Her sekiz kişiden biri: E-sigara kullanımındaki korkutucu artış

Resmi veriler, genç kadınlar arasında e-sigara kullanımında "endişe verici" bir artış olduğunu ve artık 8 kişiden birinin bu alışkanlığı edindiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Uzmanların “korkutucu” olarak nitelendirdiği rakamlar, bu alışkanlığı edinen 16 ila 24 yaş arası kadınlarda 3,5 kat artış olduğunu ortaya koydu.

Yaklaşık 4,5 milyon İngiliz’in de her gün veya ara sıra elektronik sigara kullandığı tespit edildi; bu sadece 12 ayda yaklaşık 500 binlik bir artış anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verileri, Britanya’da 16 yaş üstü 16.300 kişiyle yapılan bir anketten geldi.

2021’de günlük e-sigara kullananlarda yüzde 4,9 olan bu oran, 2022’de yüzde 5,2’ye ulaştı. Ara sıra kullananlar, yüzde 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi.

Hiç sigara içmemiş kişilerin yaklaşık yüzde 2,4’ü de her gün veya ara sıra elektronik sigara kullandığını bildirdi. Bu oran da geçen yıla göre yüzde 1,5’ti.

GENÇ KADINLAR DİKKAT ÇEKTİ

En önemli artışlardan biri genç kadınlardan geldi; 16 ila 24 yaş arasındakilerin yüzde 6,7’si her gün e-sigara kullandığını itiraf etti. Bu, 2021’de kaydedilen yüzde 1,9’a göre 3,5 kat arttı.

Karşılaştırıldığında, neredeyse 10 genç erkekten 1’i her gün veya ara sıra elektronik sigara kullandığını (%9,5) belirtirken, 8 kadından 1’i (%7,9) bunu bildirdi.

Action on Smoking and Health (Ash) adlı hayır kurumunun genel müdürü Deborah Arnott, verilerin “gençler ve genç yetişkinler arasında e-sigara kullanımında endişe verici bir büyüme” gösterdiğini söyledi.

Arnott, “Hükümetin gençlerin elektronik sigara kullanımına ilişkin çabaları somut önlemler içermelidir. Ürünler, mağazalarda gözden uzak ve erişilemez bir yere konulmalı ve ayrıca elektronik sigaraya vergi dahil çok daha sıkı düzenlemeler getirilmelidir.” dedi.

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