Her şeyi örtbas etmişler… COVID’in genetik kodu çoktan çözülmüş

2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un, nasıl yayıldığı ve virüsün kaynağı hâlâ uzmanların araştırma konusu. Son olarak ortaya çıkan kanıtlar ise şoke edici... Pekin'in virüsü örtbas ettiği ve hatta Çin'in halk sağlığı yetkililerinin virüsün genetik kodunu dünya hastalığı öğrenmeden beş gün önce kırdığı ileri sürülüyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya 2019 sonunda ortaya çıkan ve etkisini hâlâ sürdüren COVID-19 virüsüyle sarsıldı. Binlerce insan hayatını kaybetti, hastalığı kaptı; iş dünyası, sosyal hayat değişti. Ancak virüsün kaynağı tam olarak bir türlü belirlenemedi.

Yeni bir iddiaya göre Çin’in virüsü örtbas ettiği ve çok önceden genetik kodunu kırdığı belirtiliyor.

Tanınmış bir İngiliz bilim insanına göre, Çinli sağlık yetkilileri, dünyanın geri kalanı hastalığın varlığını öğrenmeden beş gün önce COVID virüsünün genetik kodunu kırdı. Bağımsız araştırmacılar tarafından doğrulanan açıklama, Pekin’in Wuhan’daki salgını örtbas etmesinin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için hayati önem taşıyan genom dizisi, iki haftadan uzun bir süre sonra Çinli bir bilim insanı tarafından dünyanın geri kalanıyla paylaşılmıştı.

BİLGİLER SAKLANDI

Ancak Profesör Bryce Nickels, “Pandeminin ilk aşamaları hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, kritik bilgileri gizlemeye yönelik rahatsız edici bir çaba olduğunu görüyoruz” diyerek pek çok bilginin Çin tarafından saklandığına dikkat çekiyor.

İfşa, Avustralya, İngiltere ve ABD’deki dört bilim insanının, olası bir laboratuvar sızıntısı hakkında makale hazırlarken yazdıkları mesajlarla ortaya çıkıyor.

Sidney Üniversitesi virologu ve pandemi başladığında Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nde (CDC) konuk profesör olan Eddie Holmes, Pekin’in kesinlikle olanları yeniden yazmaya çalıştığını ve laboratuvardan sızma teorisini bastırmaya çalıştığını itiraf etti.

Yazar arkadaşlarına şunları söyledi: “CDC’nin 26 Aralık 2019 tarihinde bir genom dizisi vardı. Ve insanlara bunun insandan insana geçmeyeceğini söylediler. George Gao’ya aldanmayın.”

KASIM 2019’DA BAŞLADI AMA…

Kasım 2019’dan beri Wuhan’da insanlar hastalanmalarına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO- DSÖ) ölümcül bir solunum yolu hastalığının patlak verdiğini ancak 31 Aralık’ta öğrendi.

Wuhan’daki doktorların bulaşma uyarısına ve hastalara karşı katı önleyici tedbirler almalarına rağmen Çin, ocak ayı ortasında DSÖ’ye insandan insana bulaştığına dair bilgiyi üç hafta boyunca doğrulamadı. Bir çalışma, Çin’in aralık ayı sonunda uygun şekilde yanıt vermiş olsaydı, dünya çapındaki vaka sayısının yüzde 95 oranında azaltılabileceğini öne sürdü.

Bunun yerine Pekin, sağlık görevlilerini susturdu. Hatta Çin’deki pek çok laboratuvar da virüsün genetik dizilimine sahip olduğu halde sonuçları paylaşmaları yasaklandı. Sonunda bir araştırmacı, genomu 10 Ocak’ta özel bir forumda yayınladı ve böylece de tedavi ve aşı geliştirme yarışı başladı.

Ancak Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) eski başkanı George Gao, 3 Ocak’a kadar bir genom üretmediğini söylemişti.

Salgının ilk günleri hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayan bağımsız araştırmacılardan oluşan ekibin bir üyesi olan Gilles Demaneuf, 26 Aralık’ta ilk genom diziliminin yapıldığını doğruladı:

“28 Aralık’a kadar, tüm önemli oyuncular tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını biliyordu.”

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