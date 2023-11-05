İki ayda karpuz kadar olan dev tümör

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Burak Aktaş'ın kalbini 12 santim sağa kaydıran 6.5 kiloluk dev tümör doktorlarını bile şaşırttı.

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İstanbul’da yaşayan Burak Aktaş (21) geçen temmuz ayında işe girmek üzere sağlık raporu almak için hastaneye gitti. Her şey yolundaydı ve raporunu alarak da iş başı yaptı.

Bir ay geçmeden nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi şikayetlerle başka bir hastaneye gittiğinde ise deyim yerindeyse şok yaşadı.

Sol göğüs boşluğunda portakal büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Yapılan biyopside tümörün akciğer kaynaklı olmadığı, henüz cenin aşamasında eşey hücrelerinin farklılaşmasıyla gelişen immatür teratom teşhisi kondu.

Kitleyi küçültmek için kemoterapi uygulansa da tam tersine tümör iki ay içinde neredeyse 10 katına çıktı ve büyük bir karpuz boyutuna ulaştı.

KALBİNİ 12 SANTİM SAĞA KAYDIRDI

Sol akciğerinin yüzde seksenini kağıt gibi ezen, kalbini göğüs duvarında 12 santim sağa kaydıran ve hem kalbe hem beyne giden ana damarlara baskı yapan 6.5 kilo ağırlığındaki dev tümör, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ekipleri sayesinde başarılı şekilde çıkarıldı.

Operasyon sırasında Aktaş’ın kalbi normal yerine çekildi, sol akciğerin üst lobu alındı, ezilen alt lobu ise anestezi ekipleri tarafından pozitif basınçla yeniden şişirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Erdal Taşçı, Aktaş’ın göğüs boşluğunun neredeyse tamamını kaplayan tümörün teratom (eski Yunancada canavar tümör) türlerinden biri olduğunu ve embriyonik hücrelerden kaynaklandığını kaydetti.

Oğlunun hastalığını öğrendiğinde şok yaşadıklarını belirten baba Sadi Aktaş da “Tümörün o kadar büyük olduğunu duyunca çok şaşırdık. Üç aydır sırt üstü hiç yatamadı, ameliyattan sonra rahat bir nefes aldı ve rahat bir uyku uyuyabildi” dedi.

Burak Aktaş ise şunları söyledi: “Ameliyattan önce ne yatabiliyordum, ne uyuyabiliyordum. Erdal hocamın sayesinde şu an hayatım düzene girdi.” (DHA)