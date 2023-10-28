Araştırma: İki dakika yürümek bile kan şekerini düşürmeye yardımcı

Yapılan bir araştırma, yemeklerden sonra sadece iki dakika yürüyüş yapmanın kan şekerine yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Yüzyıllar boyunca, Akdeniz’deki insanlar uzun, sakin yemeklerden sonra komşularını görmek ve sosyalleşmek için genellikle kasaba meydanına doğru yürüyüşe çıkıyorlardı. Yürüyüş bu yaşam tarzının o kadar büyük bir parçası ki, son derece sağlıklı kabul edilen Akdeniz diyetinin temeli olarak listeleniyor.

Akdeniz diyetinin diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, felç ve bazı kanserlerin riskini azaltabildiği, aynı zamanda kemikleri güçlendirdiği, beyin sağlığını iyileştirdiği, demans ve depresyonu önlediği biliniyor. Artık yemek sonrası yürüyüşe çıkmak için başka bir neden daha bulunuyor; kan şekerinizi düşürmesi.

Sports Medicine dergisinde 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yemekten sonra iki ila beş dakika kadar kısa bir yürüyüş bile işe yarayabilir.

İrlanda’daki Limerick Üniversitesi’nde Aidan Buffey, yemekten sonra ayakta durmanın da iyi olabileceğini ancak yürümek kadar işe yaramadığını söyledi.

GLİKOZ ORANI DÜŞTÜ

Gün boyunca ve yemeklerden sonra aralıklı ayakta durma molaları, uzun süreli oturmaya kıyasla glikozu ortalama %9,51 oranında azalttı. Bununla birlikte, gün boyunca aralıklı yürüyüş, uzun süreli oturmaya kıyasla glikozda ortalama %17,01 oranında daha fazla azalma sağladı.

Şubat 2022’de yayınlanan analiz, oturmanın, ayakta durmanın ve yürümenin vücudun insülin ve kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkisini karşılaştıran yedi çalışmayı analiz etti.

Çalışmalardaki insanlardan, tüm gün boyunca her 20 ila 30 dakikada bir iki ila beş dakika ayakta durmaları veya yürümeleri istendi.

Buffey, “İncelenen yedi çalışma arasında, gözlem boyunca toplam aktivite süresi kabaca 28 dakikaydı ve ayakta durma ve hafif yürüme molaları 2 ila 5 dakika sürüyordu” dedi.

Analiz, kan şekeri seviyeleri söz konusu olduğunda oturmak için doğrudan koltuğa gitmektense ayakta durmanın daha iyi olduğunu ancak bunun kan dolaşımındaki insülini düşürmeye yardımcı olmadığını ortaya çıkardı. Yürüyüş ise bunun aksine vücuttaki glikozu düşürebildi.

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