İlaç devi, hayati öneme sahip o ilacı Türkiye’ye getirmeyeceğini duyurdu

Kur farkı sağlığı da etkiledi. Roche firması, ecza depolarına yaptığı bildirimde hayati öneme sahip bir ilacını ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye'ye getirmeyeceğini bildirdi.

Halil ATAŞ

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İlaç devi Roche, organ nakli olan hastalar için hayati öneme sahip ilacı Türkiye’ye getirmeyeceğini duyurdu.

“ORGAN NAKLİ HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİR İLAÇ”

Roche firmasının yaptığı bildirimi değerlendiren Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, “Maalesef her geçen gün yabancı ilaç firmalarının Türkiye'ye getirdikleri ilaç miktarları azalıyor, hatta bazıları ‘artık hiç getirmeyeceğiz’ diyor” dedi.

“YABANCI İLAÇ FİRMALARI BU KURU BEĞENMİYOR”

Firmaların ilaçtaki düşük euro kuruna dikkat çektiklerini belirten Şahin, şunları söyledi;

*Geçtiğimiz günlerde ilaçtaki euro kuru güncellenerek 14,04 TL ye çıkarılmıştı ancak yabancı ilaç firmaları bu kuru beğenmediği için ülkemize artık bir çok ilacını getirmemeye başlıyor.

*Zaten çoğu ilaç firması ilaçta uygulanan düşük euro kuru sebebiyle yeni nesil ilaçlarını ülkemize getirmiyordu. Şimdi de ülkemizde ruhsatlı ilaçlarını yavaş yavaş getirmemeye başladılar.

*Bu sorunun ilaç firmaları ile devletimizin arasında bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü ilaç herhangi bir meta değil, hayati öneme sahip bir üründür.

*Sorunun uzun vadede çözümü yerli üretimde daha güçlü hale gelmemizdir. İlaç üretim sektörü öncelikli sektörler arasında yer almalı ve yerli üretim geliştirilmelidir.

“ECZANELERİN YAŞAMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI”

*Bu arada da ülkemizin en önemli yerli sermayeleri olan eczanelerimizin de yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kurtulması ve yaşaması için gerekli destekler ve düzenlemeler de bir an önce hayata geçirilmelidir.

*Bizler eczanelerimiz de artık piyasada bulunamayan ilaçlar sebebiyle vatandaşlarımız ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz.

*Artan maliyetler ve Bulunamayan ilaçlar sebebiyle eczanelerimizde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların bir an önce çözümlenmesini istiyoruz.

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