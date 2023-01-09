İlaç yok! Eczacı, CHP’li vekile boş çekmeceleri gösterdi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ilaç sabit kuruna (Euro) yapılan zammın ardından Adana’da eczaneleri ziyaret etti. En basit bulunabilen ilaçları soran Bulut’a, eczacı boş çekmeceleri gösterdi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da eczaneleri ziyaret ederek, ilaç yokluğunu inceledi. CHP'li Bulut, eczacıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaçlara zam yaptığını söylüyor. Herhalde ilaç vardır, değil mi?” sorusunu yöneltti.

CHP'li Bulut'a, boş çekmeceyi gösteren eczacı, “Maalesef hala ilaç yok. Çekmecemizi açtığımızda seftriakson grubu (üst kuşak antibiyotik iğne) ilaçların hiçbirinin olmadığı, muadilinin bile olmadığı ortada. Parasetemol gurupları yani ağrı kesiciler, çocuk antibiyotikleri, en basit tüp bebek ilaçları, kanser ilaçlarının birçoğu hala yok. Zam gelmesine rağmen yok. Tüm ilaç gruplarında bu sorunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

CHP'nin eczacı kökenli Milletvekili Bulut, eczanelerde ilaç yoka düşünce ilaç Euro sabit kurunun bu yıl 3. kez güncellendiğini, yüzde 36.77'lik artışla ilaçta Euro sabit kurunun 10,75 TL olarak belirlendiğini belirtti. Şu an Euro kurunun yaklaşık 20 TL olduğunu kaydeden Bulut, “Ancak bu da ilaç yokluğuna çare olmadı. Çok ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız. Eczacılar depolardan ilaç alamıyorlar ve doğal olarak da vatandaşa yeterince ilaç hizmeti veremiyorlar. İlaç yokluğu artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi” dedi.

“İLAÇ YOK” YAZIYORLAR

Vatandaşla sorun yaşamamak için nöbetçi eczanelerin camlarına artık “ilaç yok” yazmaya başladığını kaydeden Bulut, ilaç yokluğunun sorumlusunun eczacılar değil, Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüz politikaları olduğunu kaydetti. Bulut, “Sağlık Bakanlığı'nın en acil sorumluluğu, her bir insanın sağlık hakkına yönelik tedbirleri almaktır. Bakanlık, bir an önce ilaç yokluğuna çözüm üretmelidir” dedi.

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