İlaçların sadece yüzde 37’si SGK tarafından ödeniyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, birçok ilacın ruhsatının olduğunu buna rağmen üretiminin olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış 22 bin 235 adet ilaç bulunuyor. SGK tarafından ödenen ilaç sayısı ise 8 bin 354 adet..

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış 22 bin 235 adet ilaç bulunuyor. Fiyatlandırılması yapılmış ruhsatlı ilaç sayısı 15 bin 194, eczanede satışı yapılabilen ruhsatlı ilaç sayısı 14 bin 873 adet olup SGK tarafından ödenen ilaç sayısı ise 8 bin 354 adet olduğunu söyleyen Saydan, şunları aktardı:

HER İLAÇ ÜRETİLEMİYOR

– Mevcut verilere bakılacak olursa her ruhsatlı ürün üretilecek diye bir koşul bulunmuyor. Eğer geri ödeme listesine girecekse SGK şartlarına uymak zorunda. 7 tane firma tarafından aynı etken maddeli ruhsat almış, çeşitli miligramlarda 14 ilaç bulunuyor. Bunlardan sadece 500 mg'lık tek bir ürün depolarda bulunuyor. Ürün kaydı açılmamış olanlar dahi mevcut. Bu da göstermektedir ki, ruhsat ve fiyat alan her ilaç üretilmiyor. 2022 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat alan 614 beşeri ilaç oldu.

EŞDEĞER İLAÇLARDA SIKINTI YAŞIYORUZ

– Bugün için uygulanmakta olan Avro kuru 14,03 TL olarak belirlenmiş olup reel Avro kuru olan 28,70 TL'nin yarısı kadar olan bu fiyatlandırma sistemi ilaçların piyasada bulunurluğuna olumsuz etki etmektedir. Özellikle ithal ilaçlarda ciddi sorun yaşanmaktadır. Bu sorunları aşmak için de bulabildiğimiz kadarıyla yerli üretilen eşdeğer ilaçları hastalarımıza sunuyoruz ancak bu alanda da maalesef sıkıntılar yaşıyoruz.

“İLACIN YOKSA ECZANENİ KAPAT” DENİYOR

– Bütün çabamız; kesintisiz ve sürdürülebilir ilaç ve eczacılık hizmetinden halkımızın mahrum kalmaması içindir. Bu amaçla da bulunamayan veya ticari adı aynı değil ama içindeki maddesi aynı olan eşdeğer ilaçları bizler eczane eczacıları olarak vatandaşa anlatmaya, buradaki sıkıntıyı gidermeye çalışıyoruz. Birebir ilaç yokluğunu veya doktorun ve hastanın alıştığı ilaçların eşdeğerleri için sıkıntıyı bizler çekiyoruz. 15 tane eşdeğeri olan uzun süredir gelmeyen antibiyotik için “İlacın yoksa eczaneni kapat!” diyen sert eleştiriler ve haksız suçlamalarla dahi karşılaşıyoruz.

YERLİ İLAÇLARA DESTEK BEKLİYORUZ

– Yerli ilacın tercih edilmesinin arttırılması için biz eczacıların tüm çaba ve gayretlerimizin yanı sıra sağlık otoritemiz olan Bakanlığımızın da en az bizim kadar eşdeğer ilaçlarda desteğini bekliyoruz. Çünkü hastayı iyileştiren; ilaçların ticari ismi değil, etken maddesidir ve biz eczane eczacıları olarak biyoeşdeğer olarak piyasaya sürülen ilaçların ülkemizde en iyi kontrol edilen ürün olduğunu ve yerli ilacın desteklenmesi için yetkililerin söylemden eyleme geçmesini, gereken özeni ve çabayı artık göstermesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak istiyoruz.

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