İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları eylem yaptı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vereceğinin açıklanması sonrası, hastane çalışanları basın açıklaması yaptı.

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Deprem güvenliği nedeniyle boşaltılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Eğitim ve Araştırma ve Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde hizmet vereceği açıklandı.

Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları bu karar sonrası bugün basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan SES Aksaray Şube Temsilcisi Birsen Seyhan, şu ifadeleri kullandı;

*Halen hizmet veren ana bina olarak adlandırdığımız Başhekimlik binamızın risk taşımadığı ama diğer eklentilerin poliklinik, patoloji, kreş, biyokimya laboratuvarının içinde olan binaların yüksek risk taşıdığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

*Boşaltılacak bu binalarda verilen hizmetlerin Haseki Eğitim Araştırma hastanesinin boşalttığı binaya taşımak için de planlamalar yapıldığı bilgisi yine tarafımıza iletilmiştir.

*Elbette ki hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin, güçlendirilsin ama bütün bu yenilenmeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri ve özgül koşulları göz ardı edilmesin.

*Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenilenirken ne orada hizmet veren akademisyeni, öğrencisi, sağlık işçisi ve emekçisi arkadaşlarımızın ne de bizlerin mağdur edilmesini istemiyoruz.

“BİZ BİLİYORUZ Kİ BU KRİZ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR”

Seyhan, Samatya’nın taşınması veya dağıtılması durumunda bölge nüfusuna gerekli sağlık hizmetinin sunulamayacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

*Doğacak olumsuz sonuçların vebali yetkililerin omuzlarındadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nı halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeye davet ediyoruz.

*Hepimizin yaşamlarını doğrudan etkileyecek bu kararlar alınırken masa başında değil, mutlaka alan gözlemleri, fiziki koşullar ve en önemlisi de orada sağlık hizmeti sunan bizlerin koşulları göz önünde bulundurulmasını istiyoruz.

*Hastanelerin yerlerinden edilmeye çalışılması, oluşan kargaşayla İstanbul sağlık alanında adeta bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Ve bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Biz biliyoruz ki bu kriz çözümsüz değildir.

*Kısa sürede çözümler üretmek mümkündür. Sendikalar, tabip odası, büyükşehir belediyesi, valilik başta olmak üzere, alanında uzman kurumların da olduğu bilimsel bir kurulla, ortak akılla, yürütülecek seferberlikle çok kısa sürede çözülmesi mümkündür.

“SAMATYALIYIZ VE SAMATYA’DA KALMAK İSTİYORUZ”

Sistemleri oturmuş, yıllardır hizmet veren, bulunduğu şehrin kültürünü, mayasını oluşturan köklü hastanelerin dağıtılmasının çözüm olmadığını belirten Seyhan, “Çözüm yerinde yapılandırılması, güçlendirilmesidir. Eğer istenirse haftalar içinde prefabrik geçici hastane binaları kurulabilir. O kadar zamanımız yok durum daha acil deniyorsa eğer, günler içinde sahra hastaneleri, çadır hastaneler, çadır ASM’ler yapılabilir. Son söz olarak, bizler Samatyalıyız ve Samatya’da kalmak istiyoruz. Hastalarımıza, halkımıza burada ve canı gönülden, sağlık hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz” dedi. (DHA)

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