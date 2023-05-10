Esenyurt Belediyesi’nin ambulansı yine haczedildi
Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı, hasta almaya gittiği sırada yine haczedildi. Sevk bekleyen hasta, ambulansın bağlanması nedeniyle hastanede mahsur kaldı.
AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlar ve davalar nedeniyle 4 yıldır haciz ablukası altında.
Bugün de belediyenin resmi plakalı hasta nakil aracı, H.K. isimli bel kırığı olan 80 yaşındaki hastayı Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nden Esenyurt'taki evine taşımaya giderken polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu.
Durdurulan ambulans, geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu ifade edilerek bağlandı.
Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, hastaneden çıkarılamadı.
Geçtiğimiz mart ayında da önceki döneme ait bir icra borcu nedeniyle Esenyurt Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı içinde hasta varken haczedilmişti.
AKP yönetimindeyken arazilerine bedeli ödenmeden el konulan vatandaşların açtığı davalar sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı ve 9 sandalye de 2021 yılının eylül ayında haczedilmişti.
2020 yılında ise belediyenin maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz konulmuştu.