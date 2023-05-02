İşte rakamlarla doktor göçünde korkutan tablo…

Yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) "İyi Hal Belgesi" alan doktorların sayısı her geçen gün artıyor. TTB, yılın ilk 4 ayında 881 doktorun yurt dışına gitme amacıyla belge için başvurduğunu açıkladı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz yılın başlarında artan doktor göçü tüm hızıyla sürüyor. 2022 yılında TTB'den yurt dışına gitmek için “İyi Hal Belgesi” alanların sayısı bin 344'ü uzman, bin 341'i pratisyen olmak üzere toplam 2 bin 685 olarak açıklanırken, 2023'ün ilk dört ayında başvuru sayısı ise 881 oldu. Sağlıkta şiddet, ağır çalışma koşulları ve ekonomik nedenlerle yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısındaki artış, sağlık meslek örgütlerini de kaygılandırıyor.

“SEÇİM SONRASI SİYASAL DÜZLEMDE MÜCADELEYE DEVAM”

TTB'den konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

“TTB’ye ‘İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı; Nisan ayında 181, 2023’ün ilk dört ayında 881 oldu. Deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır çalışma koşullarının sona ermesi için seçim sonrası oluşacak yeni siyasal düzlemde de mücadeleye devam!”