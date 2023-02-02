İYİ Parti: 900 ilaç piyasada yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum; derhal Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve ilaç tedarikindeki tüm paydaşlarla bir araya gelinmeli, ekonomik gerçeklere uygun fiyatlandırma için belirli aralıklarla güncel ilaç kuru ilan edilmeli ve yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, son zamanlarda artan ilaç yokluğuna ilişkin açıklama yaptı. İYİ partili Çıray, “İlaç krizi derhal çözülmezse sonu bir felaket olacak” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı.

“YAKLAŞIK 900 İLACA ULAŞILAMIYOR”

Çıray, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Bütün illerimizden, 29 binden fazla noktada hizmet veren eczacılarımızdan ve ilaç bulamayan hastaların adeta yardım çığlıklarından anlaşılıyor ki, toplum sağlığı anlamında son derece hayati bir krizin içindeyiz. Sayın Fahrettin Koca'nın 17 Aralık 2022'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilaç teminindeki zorluğa karşı çözümler sıralayıp, ‘Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabilecekseniz' demesinin üzerinden tam 47 gün geçti ve bulunamayan ilaç sayısı her geçen gün artmaya devam etti. Şu anda yaklaşık 900 ilaca ulaşılamadığı Eczacı Birlikleri tarafından söyleniyor.

* Mevsimsel nedenlerle artan ve çok daha hırpalayıcı seyreden gribal vakalara için kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve antibiyotikler eczanelerde yeterince olmadığından vatandaşlarımız tarihte görülmemiş bir mağduriyet yaşıyorlar. Elbette ilaç tedariki küresel ölçekte problemli bir durumda ancak çözmek için hiçbir somut adım atmayan ve krizin giderek derinleşmesine göz yumarak toplum sağlığını hiçe sayan tek ülke biziz. Bunun sorumlu ise bu ucube tek adam rejimi ve Sayın Erdoğan'dır.

“İLAÇLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 55'İNİ DIŞARIDAN ALIYORUZ”

* Her dört ilaçtan biri bulunamıyor ve her iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Hemen somut önlemler alınmazsa yakında ilaç alacak eczane de bulmak zorlaşacak. Türkiye'de ilaç konusunda dışa bağımlılık çok yüksek. İlaçların yaklaşık yüzde 55'ini dışarıdan alıyoruz. Sağlık Bakanı ise geçtiğimiz günlerde ilaç krizine bahane olarak hasta ve reçete sayısındaki artışı ileri sürmüş. Gerçekten insaf! Devlet ne için var? Sayın Bakanın bu açıklamaları, siyasi iktidarın ülkeyi yönetemediğinin, toplumu hastalıklara mahkûm ettiğinin ikrarıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun, bu tür krizleri çözemeyen siyasi iktidarlar o koltuktan inmeye mahkumdur.

“YERLİ İLAÇ POLİTİKALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ”

* İlaç krizi öyle bir noktaya geldi ki, sosyal medyada insanlar birbirlerine ilaç soruyor. Tüm bu krizin tek sorumlusu ülkeyi yöneten ve gitmesine az bir zaman kalan bu siyasi iktidardır. Hastayı, doktoru, eczacıyı karşı karşıya getiren bu siyasi iktidar toplum sağlığını korumayı başaramamış, başta çocuklarımız olmak üzere kronik hastalar, kanser hastaları gibi milyonlarca vatandaşımızı ilaçsız bırakmıştır.

* Sağlık Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum; derhal Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve ilaç tedarikindeki tüm paydaşlarla bir araya gelinmeli, ekonomik gerçeklere uygun fiyatlandırma için belirli aralıklarla güncel ilaç kuru ilan edilmeli ve yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmelidir. Depolarda elinde ilaç tutan fırsatçılardan, sahte ilaçlarla devleti dolandıranlardan ve bu kişilerle iş birliği yapan herkesten önümüzdeki seçimlerden sonra İYİ Parti iktidarında yargı yoluyla hesabını soracağız.” ANKA