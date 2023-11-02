Mucizevi Japon bitkisi bilişsel gerilemeyi azaltıyor

Yapılan bir araştırma, popüler bir Japon bitkisi olan wasabinin 60 yaş üstü yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi engellemeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Yaşlandıkça bilişsel yeteneklerin azalmaya başlayacağı yaygın olarak kabul ediliyor. Az miktarda hafıza kaybı normal kabul edilirken stres, yorgunluk, hastalık gibi faktörlerde bilişsel durumu etkileyebiliyor.

Ancak daha sık ve ciddi hafıza kaybı, diğer değişikliklerle birlikte demans belirtisi olabilir. Demansın bilinen bir tedavisi olmasa da semptomları hafifletmeye yardımcı olacak tedaviler bulunuyor.

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırma, wasabi’nin yaşlı insanlarda hafızayı, performansı ve işlem becerilerini geliştirebileceğini buldu.

ZİHİNSEL PERFORMANSLARI ARTTI

Japonya’daki çeşitli üniversitelerden araştırmacıların yürüttüğü araştırma kapsamında katılımcılar iki gruba ayrıldı.

Katılımcılar 60 ila 80 yaşları arasındaydı ve hiçbirinde diyabet, zihinsel bozukluk, kalp hastalığı veya kranial sinir hastalığı öyküsü yoktu. Bir gruba wasabi takviyesi verilirken diğerine 12 hafta boyunca her gün plasebo verildi.

Araştırmacılar, katılımcıların işlem hızını, dikkatini, kısa süreli hafızasını, çalışma hafızasını, olaysal hafızasını, yürütücü işlevlerini ve görsel-uzaysal yeteneklerini test etmek için standartlaştırılmış bilişsel değerlendirmeler kullandı.

Sonuç olarak, wasabi takviyeleri alan grubun, plasebo grubuna kıyasla epizodik ve çalışma hafızasında “önemli ölçüde” daha iyi performans gösterdiği tespit edildi.

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