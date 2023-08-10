K vitamininin önemi: Uzmanlar yeşil yapraklı sebzelere dikkat çekti

Yeni bir araştırma, yeşil yapraklı sebzelerini tüketmenin, sağlıklı akciğerlere yol açarak astımı önlemeye yardımcı olacağını keşfetti.

Sozcu.com.tr

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Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan araştırma, kanlarında düşük K vitamini seviyesi olan kişilerin akciğer fonksiyonlarının zayıf olması ve astım, KOAH ve hırıltıdan muzdarip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etti.

K vitamini ıspanak, lahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde, bitkisel yağlarda ve tahıl tanelerinde bulunur. Kanın pıhtılaşmasında rol oynar ve böylece vücudun yaraları iyileştirmesine yardımcı olur, ancak araştırmacılar akciğer sağlığındaki rolü hakkında az şey biliyorlar.

Araştırma için, akciğer fonksiyon testine katılan 4.000 kişi analiz edildi, kan örnekleri alındı ve sağlıkları ile yaşam tarzlarıyla ilgili sorular soruldu.



Sonuçlara göre, düşük K vitamini belirteçleri olan kişilerin akciğer fonksiyon testlerinde daha kötü performans gösterdiği ve KOAH hastası olduklarını söyleme olasılıklarının iki kat, astım hastası olduklarını söyleme olasılıklarının yüzde 44 ve hırıltı bildirme olasılıklarının yüzde 81 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

AKCİĞERLER İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Torkil Jespersen, “K vitamininin kanda önemli bir rolü olduğunu zaten biliyoruz ve araştırmalar bunun kalp ve kemik sağlığı için de önemli olduğunu göstermeye başlıyor, ancak bu konuda çok az araştırma var.”

“Sonuçlarımız, K vitamininin akciğerlerimizi sağlıklı tutmada rol oynayabileceğini gösteriyor.” dedi.

Ekip, yeni bulgularının K vitamini alımıyla ilgili mevcut tavsiyeyi değiştirmediğini, ancak bazı kişilerin K vitamini takviyesi almaktan fayda sağlayıp sağlayamayacağını görmek için daha fazla araştırmayı desteklediğini söyledi.

Uzmanlar, yetişkinlerin vücut ağırlıklarının her bir kilogramı için günde yaklaşık 1 mikrogram K vitaminine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

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