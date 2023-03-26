Kaçak getirilen hayvanları kesip, etlerini sahibine verdiler

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 63 büyükbaş kesilerek etleri sahibine teslim edildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde şap hastalığına karşı yaptığı aşılama çalışmalarında bir işletmede küpesiz 63 büyükbaş hayvan bulunduğunu tespit etti.

55 BİN 672 TL CEZA

El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine ise 55 bin 672 lira ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya’nın şap hastalığından aşılı ari, koyun ve keçi vebası hastalığından korunmuş bölge ile koyun-keçi çiçeği hastalığından ari olduğunu belirtti.

Bu nedenle Anadolu’dan Trakya’ya canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu ifade eden Aksoy, “Bölgemizin ari statüsünü korumak için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Alınan tüm tedbirlerin üreticilerimizi korumak, hayvanlarımızın sağlıklı kalmalarını sağlamak ve sağlıklı gıda üreterek insan sağlığını güvende tutmak için olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. (AA)

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