Kadınlar için hayati tavsiyeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nursen Eryılmaz Dörücü, “Yılda bir kez yaptırılan jinekolojik kontrol meme muayenesi ve bazı testler başta kadın kanserleri olmak üzere pek çok önemli kadınsal sorunun erken teşhis edilmesini sağlar’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kadın hastalıklarından korunmak için bu konuda bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Düzenli jinekolojik ve meme kontrollerinden geçmenin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Nursen Eryılmaz Dörücü, kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

Smear testini ihmal etmeyin

Kadınların üreme sisteminde meydana gelen kanser türlerinden biri olan serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) son derece tehlikeli bir kanser türüdür. Uzun yıllar belirti vermeden sinsice ilerler ve ölüme yol açabilir. Dolayısıyla erken teşhisi hayati önem taşır. Erken yaşta cinsel ilişki, çok eşlilik, cinsel yolla bulaşan AIDS ve HPV gibi hastalıklar, sigara içmek rahim ağzı kanseri riskini artırır. Geç dönemde ortaya çıkan belirtiler arasında regl dışı kanamalar, cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan kanamalar sayılabilir. Hastalığın erken fark edilmesinde PAP-Smear testinin düzenli olarak yılda bir kez yaptırılması şarttır. Geliştirilen aşılar da rahim ağzı kanserinin önlenebilir hastalıklar arasında yer almasında etkili olmuştur. 12 yaşını geçmiş kız çocuklarına önleyici aşı uygulanması (HPV aşısı) bu hastalıktan korunmayı sağlar.

Mamografiden korkmayın

Meme kanseri erken teşhis edilirse tedavide yüzde yüze yakın başarı sağlanabilmektedir. Meme kanserinin tanısında çok önemli bir yere sahip olan mamografi 40 yaşından sonra tarama amaçlı mutlaka çektirilmeli ve doktorun öngördüğü sıklıklarda düzenli olarak yinelenmelidir. Pek çok kadın mamografiden çekinmektedir. Ancak günümüzde mamografilerin radyasyon oranları çok düşüktür. Yani gün içinde televizyon ya da telefondan aldığımız radyasyondan daha fazla değildir.

Kendi kendinizi muayene edin

Meme kanserinin erken tanısında sizin de rolünüz bulunuyor. Tek yapmanız gereken, her ay kendi kendinize elle meme muayenesidir. Bunun için her ay adet başlangıcından itibaren yaklaşık 1 hafta sonra bu muayeneyi yapmalısınız. Muayeneyi ayakta ayna karşısında veya banyoda yapabilirsiniz. Ayna karşısında önce genel görüntüsünü inceleyip, meme derisinde çekinti, kızarıklık, meme başlarında çöküntü olup olmadığına bakın. Sonra sağ meme için sol, sol meme için sağ elinizi kullanarak göğüslerinizin tümünü yoklayarak, muayene edin. Meme altlarını ve koltukaltlarınızı da kontrol etmeyi unutmayın. Aynı muayeneyi banyoda göğüslerinize sabun ya da vücut şampuanı sürüp, kayganlığı artırarak da yapabilirisiniz. Birkaç sefer bu muayene sayesinde normal meme dokunuzu tanıyıp, yeni bir kitle oluşması halinde hemen fark edebilir hale gelirsiniz.

Yılda bir kez kontrole gidin

Her kadının şikayeti olmasa da yılda bir kez jinekolojik muayene ve ultrason takibi yaptırması gerekir. Ultrasonla rahim ve yumurtalıklar incelenir. Rahim veya yumurtalıklarda kanser açısından şüpheli bir kitle tespit edilmesi halinde ileri incelemeler yapılır.

Kemik yoğunluğunuzu ölçtürün

Kadınlarda ilerleyen yaş ve menopoz kemik erimesi riskini de beraberinde getirebilir. Bu durum da hareket kabiliyetinin kısıtlanmasından kırıklara kadar gidebilmektedir. Özellikle kalça kırıkları hayati tehlike yaratabilir. Sağlıklı kadınlarda kemik yoğunluğu ölçümü menopoz döneminde, kemik erimesi riski olan özel gruplarda ise daha erken yaşlarda yapılabilir.

Gebelik öncesi doktora gidin

Hem kadının kendisi hem de bebeğinin sağlığı için, gebelik planlanır planlanmaz, ideal olarak da 3 ay önce kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kontrolünden geçilmelidir. Bu muayenede daha önceden var olduğu bilinmeyen bir hastalık tespit edilip tedavisine başlanabilir.