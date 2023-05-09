Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31.7’sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53.1'inde, erkeklerin ise yüzde 31.7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53.1’inde, erkeklerin yüzde 31.7’sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük belirlendi.

İlkokul 2’nci sınıf çocuklarında yapılan Şişmanlık Araştırması’na göre, çocukların yüzde 36.2’si hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bunun oranı hafta sonu yüzde 69.9’u buluyor.

HAFTADA 150 DAKİKA YETERLİ

Uzmanlar, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30 dakika orta şiddette egzersizin yetişkinler açısından yeterli olduğunu vurguluyor.

Çocuklarda ise 1-4 yaş arasında gün içinde farklı şiddetlerde 180 dakikalık fiziksel aktivite yapılmasının uygun olduğunu ifade eden uzmanlar, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin günde 60 dakika, şiddeti değişen aktiviteleri yapmasını öneriyor. (AA)