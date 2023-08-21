Kalp hastalığı riskini ortaya çıkarıyor: Diş hekimlerinden gargara önerisi

Yapılan bir araştırmaya göre, yıllık diş hekimi muayenesi sırasında yapılan rutin bir gargara, kalp hastalığı riski taşıyan kişileri erken tespit etmeye yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı araştırmacılar, alınan bir tükürük örneğinden kalp krizine ve felce yol açabilen kalp hastalıklarının erken uyarı işaretlerini belirleyebileceklerine inanıyorlar.



Araştırma için yaşları 18 ila 30 arasında değişen 28 kişi, ağızlarını tuz ve su karışımı olan salinle çalkaladı ve daha sonra bunlar analiz için toplandı.

Katılımcıların ayrıca tansiyonları ölçüldü ve kardiyovasküler sistemleri üzerinde testler yapıldı.

Frontiers in Oral Health dergisinde yayınlanan sonuçlar, tükürükte yüksek beyaz kan hücresi sayımının arter genişlemesi ve kalp rahatsızlığıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.



Ekip, beyaz kan hücrelerinin varlığının, kalp problemleriyle bağlantılı olan diş eti iltihabına işaret ettiğini söyledi. Ağızdan çıkan iltihaplanma diş etleri yoluyla kan dolaşımına girebilir ve bu da atardamarları etkiler.

DÜZENLİ KONTROL GEREKİYOR

Western Ontario Üniversitesi’nden araştırmacı Ker-Yung Hong şunları ekledi: “Ağız sağlığı ile kardiyovasküler hastalık riski arasında daha fazla ilişki görmeye başlıyoruz.”

“Ağız sağlığının sağlıklı genç bireylerde bile kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski üzerinde bir etkisi olabileceğini görüyorsak, bu bütüncül yaklaşım daha önce uygulanabilir.”

“Özellikle kanıtlar ışığında, diş hekimine düzenli ziyaretlere ek olarak her zaman optimum ağız hijyeni öneriyoruz.” dedi.

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