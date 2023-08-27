Kalp krizinden 24 saat öncesine dikkat: Erkek ve kadın arasındaki çarpıcı fark

Yapılan bir araştırma, erkekler ve kadınların kalp krizinden 24 saat önce birbirinden farklı semptomlar yaşadığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 1.672’den fazla katılımcı üzerinde yapılan bir araştırma, kadınlarda yaklaşan kalp krizinin en belirgin belirtisinin nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı olduğunu tespit etti.

Kalbin aniden atmayı durdurması ve vücudun geri kalanındaki oksijen açısından zengin kanın pompalanmamasıyla sonuçlanan kalp krizleri, ABD’de yılda yaklaşık 450.000 ölüme neden oluyor.

Kaliforniya’daki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde yapılan araştırma, hem erkeklerde hem de kadınlarda çarpıntı, nöbet benzeri aktivite ve grip benzeri semptomlar görüldüğünü aktardı.

Evde ani kalp krizi geçiren kişilerin yaklaşık yüzde 90’ı bu nedenle ölüyor. Araştırmacılar, bulgularının insanların kalp krizi belirtilerini hızlı bir şekilde tespit edip hızla harekete geçmesine yol açacağını umuyor.



Bununla birlikte, cinsiyetler arasında semptomlarda daha fazla ayrım yapılması, ilk müdahale ekiplerinin erkek ve kadın hastalardaki kalp fonksiyonu kaybını daha hızlı tespit etmesine yardımcı olabilir.

İKİ FARKLI ÇALIŞMA İNCELENDİ

Bu çalışma için araştırmacılar, Kaliforniya ve Oregon merkezli önceden var olan ve devam eden iki çalışmayı kullandılar.

Veriler, Şubat 2015 ile Ocak 2021 arasında başka birinin tanık olduğu kalp krizi geçiren 18 ila 85 yaş arası kişilere yönelik acil tıbbi servis raporlarından toplandı.

Kaliforniya’da yapılan araştırma, 823 kişinin yüzde 50’sinin bir gün önce en az bir belirti yaşadığını gösterdi. Oregon çalışmasının sonuçları da benzer şekildeydi.

Buna göre, kadınlarda, kalp durmasıyla önemli ölçüde bağlantılı olan tek erken uyarı işaretinin nefes alma güçlüğü olduğunu buldular. Erkeklerde ise göğüs ağrısı, nefes almada zorluk ve aşırı terlemenin tümü kalp durmasıyla bağlantılıydı.

ABD’de her yıl hastanelerin dışında 356.000’den fazla kalp durması meydana geliyor. Kalp durmasının yaygın nedenleri arasında kalp krizi, kalp hastalığı ve kalp kası iltihabı yer alır. Aşırı dozda ilaç ve büyük miktarda kan kaybı da bir neden olabiliyor.

Çalışma Lancet Digital Health dergisinde yayınlandı.

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