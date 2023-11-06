Kanser tedavisinde çığır açacak aşı gelişmesi

Bilim insanları, vücudun griple mücadele ettiği kadar güçlü bir şekilde kanserle de savaşmasına yardımcı olacak bir enjeksiyon üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Vücudun grip gibi virüslerle mücadelede başarılı, ancak kanserle mücadelede kötü olması doktorların uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve çözmeye çalıştıkları bir problem olarak varlığını sürdürüyor.

Şimdi Birleşik Krallık İskoçya Kanser Araştırma Enstitüsü ve Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacılar, melanom cilt kanseri olan fareler üzerindeki çalışmalarıyla bu yolda mesafe kat etti.

Bilim insanları, tümörlerin sadece kendilerini çevreleyen bağışıklık hücrelerini değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümlerini de ne kadar tehlikeli olduklarını fark etmemeleri için “kandırdıklarını” keşfettiler.

Araştırmacılar, farelere, grip virüsünde görülene benzer, kanseri tehlikeli gösteren yapay genetik kod enjekte ettiler ve lenf düğümleri daha güçlü tepki verdi.

Araştırmayı yöneten Dr. Ed Roberts, “Bu lenf düğümleri kanserle mücadelede önemli bir rol oynuyor, ancak şu anda buna sanki parmaktaki küçük bir kesikmiş gibi tepki veriyorlar.”

“Ancak kanserin gribe daha çok benzemesini sağlayarak lenf düğümlerinin çok daha agresif tepki vermesini sağlayabiliriz.”

TÜMÖRLERİ ZARARSIZ OLARAK KODLUYOR

Bağışıklık sistemini tehlikelere karşı uyaran hücrelere dendritik hücreler deniyor. Tümörün bir kısmını yok ediyorlar ve bunu, onunla savaşması gereken T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerine gösteriyorlar.

Ancak dendritik hücreler, tümörlerin nispeten zararsız olduğuna dair yanıltıcı bir mesaj taşıyor.

Araştırmacılar, tümörlerdeki proteinleri parlak yeşile boyadıktan ve bazı parçalarının düğümlerde ortaya çıktığını gördükten sonra, dendritik hücrelerin lenf düğümlerine tümörlerle ilgili mesajlar taşıdığını fark ettiler.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Science Immunology dergisinde yayınlanan çalışma, benzer bir aşının insan kanser hastalarının hastalıkla savaşmasına yardımcı olabileceği yönündeki umutları artırıyor, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

İngiltere Kanser Araştırmaları Araştırma Direktörü Dr. Catherine Elliott da, “Bu heyecan verici araştırma, kendi vücudumuzun kanserle daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı olacak yollar bulmamıza yardımcı olabilir.” dedi.

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